Wall Street : encore du vert ?

Wall Street confirme pour l'heure ses meilleures dispositions avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street confirme pour l'heure ses meilleures dispositions avant bourse ce lundi, aidé notamment par Tesla qui profite des rumeurs relatives à un véhicule grand public. Le S&P 500 se redresse encore de 0,2% en pré-séance, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,2%. Les opérateurs espèrent la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, après deux 'pauses' sous forme de statu quo monétaire lors des deux dernières réunions FOMC. Cet espoir est alimenté par de récentes statistiques économiques plus faibles outre-Atlantique, confirmant une détente sur le marché du travail et un ralentissement plus général de l'économie.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,7% vers les 82$. L'once d'or régresse de 0,3% à 1.993$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,87% désormais, contre 4,59% sur le 10 ans et 4,77% sur le 30 ans.

Dans l'actualité économique cette semaine, les opérateurs suivront demain mardi la balance du commerce international des biens et services, puis mercredi les stocks de grossistes et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Jeudi, les marchés seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Vendredi, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et la balance budgétaire américaine retiendront l'attention. Jeffrey Schmid, John Williams, Christopher Waller, Lorie Logan, Raphael Bostic, Thomas Barkin ou Kathleen O'Neill Paese de la Fed, interviendront durant la semaine.

La saison des résultats trimestriels n'est quant à elle pas encore totalement terminée aux USA. Vertex Pharmaceuticals, BioNTech, International Flavors & Fragrances ou Celanese publient ce lundi. Gilead Sciences, Uber Technologies, Air Products & Chemicals, Occidental Petroleum, Emerson Electric, KKR, D.R. Horton, Devon Energy, Global Foundries, Zimmer Biomet, eBay, Mosaic, The Carlyle Group, Lucid, Robinhood, Coty, Waters, Akamai, Rivian et Coupang, annoncent mardi. Walt Disney, Biogen, Corteva, Warner Bros. Discovery, Take-Two Interactive, Roblox ou Teva Pharmaceutical, dévoilent leurs comptes mercredi. Becton, Dickinson & Co, The Trade Desk, Li Auto, News Corp, NIO Inc, Illumina, Rogers et Brookfield publient jeudi.