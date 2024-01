Wall Street : encore du rouge ?

Wall Street consolide encore avant bourse ce lundi, le S&P 500 cédant 0,1% et le Dow Jones rendant 0,4% avec Boeing...

(Boursier.com) — Wall Street consolide encore avant bourse ce lundi, le S&P 500 cédant 0,1% et le Dow Jones rendant 0,4% avec Boeing. Le Nasdaq fléchit de 0,1% environ. Après une première semaine boursière 2024 délicate, la cote américaine demeure donc sous pression, l'actualité restant par ailleurs contrastée sur les 'Magnificent Seven', notamment Tesla et Apple... Sur le Nymex, le baril de brut retombe de près de 3% sous les 72$. L'once d'or perd 1,1% à 2.027$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,39%, contre 4,05% sur le 10 ans et 4,21% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité de plus de 60%). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

Lorie Logan de la Fed de Dallas (non-votante en 2024) a mis l'accent sur les plans de resserrement quantitatif (diminution du bilan) de la Fed, affirmant que la banque centrale devrait en ralentir le rythme, une normalisation plus lente réduisant la probabilité que le "QT" doive s'arrêter prématurément si la banque est soumise à des tensions et que quelque chose se brise. Ces commentaires de Logan font suite aux Minutes du FOMC de décembre, selon lesquelles les responsables suggéraient qu'il serait approprié de discuter des facteurs qui déterminent la fin du QT... Les économistes s'attendent à une annonce formelle sur le QT lors de la réunion du FOMC de mars et à un ralentissement à partir d'avril. Cependant, le calendrier de fin du QT est incertain, certains voyant une liquidité bancaire suffisamment forte pour réduite encore nettement le bilan sur un an, tandis que d'autres voient la Fed faire preuve de plus de prudence.

Sur le front économique ce lundi, les opérateurs surveilleront juste dans la soirée les chiffres du crédit à la consommation. Raphael Bostic de la Fed intervient durant la journée.

Demain mardi, les investisseurs suivront la balance du commerce international des biens et services. Mercredi, stocks de grossistes et rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront surveillés. John Williams de la Fed interviendra par ailleurs mercredi. L'actualité sera un peu plus fournie jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Jefferies Financial publie ce soir ses résultats trimestriels. Albertsons, Tilray et PriceSmart seront de la partie mardi. KB Home annoncera mercredi, alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Infosys publieront jeudi.

Vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également vendredi. Les grandes banques américaines devraient enregistrer une forte augmentation des créances douteuses en raison des dettes impayées et de l'impact des taux d'intérêt élevés, précise le Financial Times...

Du côté des grands stratèges de la place, Michael Wilson de Morgan Stanley estime que les actions américaines ne poursuivront leur rallye de 2023 qu'à la condition que la croissance économique se reprenne. Les équipes de stratégie de Goldman Sachs jugent quant à elles que les résultats des entreprises pourraient dépasser les anticipations cette année...

Les valeurs

Boeing pèse lourdement à Wall Street ce jour. Si, par miracle, l'incident survenu vendredi sur un B.737 Max 9 d'Alaska Airlines au départ de Portland n'a pas fait de blessés, l'évènement ne sera pas sans conséquence pour le géant américain. Outre le nouveau coup dur en termes d'image pour le best-seller de Boeing après les précédents problèmes de qualité et de conformité rencontrés par l'appareil, l'avion est désormais cloué au sol aux Etats-Unis.

L'Administration fédérale de l'aviation américaine a en effet ordonné l'immobilisation temporaire des 171 B.737 MAX 9 en service pour inspection, après la perte par l'avion d'Alaska d'une importante pièce de fuselage, laissant un trou rectangulaire dans la cabine et contraignant l'équipage à un atterrissage d'urgence. "Nous avons immobilisé les avions concernés, et ils le resteront jusqu'à ce que la FAA soit convaincue qu'ils sont sûrs", a déclaré dimanche le régulateur.

Merck, le laboratoire pharmaceutique américain, serait en discussions avancées pour acquérir Harpoon Therapeutics pour 23$ par action, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment que la transaction, dans le cadre de laquelle Merck pourrait payer 700 millions de dollars pour Harpoon, pourrait être annoncée d'ici quelques jours. Harpoon est un groupe d'immuno-oncologie. L'offre potentielle de Merck présenterait une prime de 118% sur les cours de clôture de vendredi, Harpoon étant coté sur le Nasdaq. Bloomberg n'exclut toutefois pas totalement un éventuel échec des discussions.

BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs, prévoit de supprimer environ 3% de ses effectifs mondiaux selon Fox Business. Une source a déclaré à Fox que la réduction d'environ 600 employés des effectifs est décrite en interne comme une "routine", à la suite d'une série de licenciements similaires l'année dernière, déterminés par les mesures de performance des employés. L'article rapporte que les licenciements devraient être annoncés dans les prochains jours.

Tesla. Les dirigeants de Tesla et SpaceX s'inquièteraient de la consommation supposée de drogue d'Elon Musk, rapportent Bloomberg et le Wall Street Journal. Citant des personnes familières avec Musk, Tesla et SpaceX, un rapport du WSJ note que la prétendue consommation de drogues par Musk - notamment du LSD, de la cocaïne, de l'ecstasy, de la kétamine ou des champignons psychédéliques -, serait continue. Selon l'article, l'ancienne administratrice de Tesla, Linda Johnson Rice, n'aurait pas cherché à être réélue en 2019 en raison de sa frustration face au comportement de Musk et de ses inquiétudes concernant sa consommation de drogue.

En réponse à l'article, Musk a tweeté : "Après cette bouffée avec Rogan, j'ai accepté, à la demande de la NASA, de faire 3 ans de tests de dépistage aléatoires de drogues. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été trouvée". Rappelons que Musk avait alors surpris en "tirant" sur un joint de cannabis en direct lors du très populaire podcast de l'humoriste et présentateur Joe Rogan...

Le Wall Street Journal précise pour sa part que la supposée consommation de drogue d'Elon Musk inquièterait donc les dirigeants et les membres des conseils d'administration des entreprises qu'il dirige. Le WSJ cite des personnes non identifiées proches du milliardaire et des entreprises. Musk aurait consommé du LSD, de la cocaïne, de l'ecstasy et des champignons psychédéliques, souvent lors de soirées privées, a indiqué le journal, citant des témoins anonymes et d'autres personnes connaissant le sujet. Des personnes proches de Tesla et du DG de SpaceX ont déclaré au journal qu'il consommait toujours de la drogue, en particulier de la kétamine.

Nvidia prévoit de lancer au deuxième trimestre 2024 la production de masse de sa nouvelle puce IA destinée à la Chine et se conformant aux règles américaines sur les exportations de puces avancées. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Reuters.