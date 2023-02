Wall Street : encore du beau monde ?

Dans l'actualité des entreprises ce vendredi à Wall Street, Deere, NatWest, PPL, CenterPoint Energy, Corebridge, Liberty Broadband, AutoNation et...

(Boursier.com) — Dans l'actualité des entreprises ce vendredi à Wall Street, Deere, NatWest, PPL, CenterPoint Energy, Corebridge, Liberty Broadband, AutoNation et Barnes Group publient avant bourse leurs derniers résultats financiers trimestriels. Applied Materials, Consolidated Edison, DoorDash, Agnico Eagle Mines, HubSpot, Dropbox, DraftKings et Bio-Rad Laboratories, annonçaient hier soir leurs derniers comptes.

Sur le front économique aux États-Unis ce jour, les prix à l'import et à l'export du mois de janvier 2023 seront connus 14h30 (consensus -0,1% pour l'import et -0,2% pour l'export). L'indice des indicateurs économiques avancés américains du Conference Board pour janvier sera annoncé à 16 heures (consensus -0,3% en comparaison du mois antérieur). Thomas Barkin et Michelle Bowman de la Fed interviendront durant la journée.