Wall Street en timide hausse, avant une nouvelle série de 'stats'

(Boursier.com) — Wall Street pointe encore en légère hausse avant bourse ce vendredi, au lendemain d'un rallye mené par le Nasdaq (+2,5%) et suivi par le Dow Jones (+1,2%). Le S&P 500, le DJIA et le Nasdaq prennent encore 0,2% en pré-séance, alors que les opérateurs semblent se remettre de la crise bancaire - peut-être un peu rapidement. La tendance pourrait toutefois rester volatile, d'autant que la réunion de la Fed des 21-22 mars se rapproche grandement. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,5% à 68,7$. L'once d'or gagne 0,6% à 1.934$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises de référence.

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (les 3èmes vendredis de mars, juin, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions.

Du côté des statistiques, les chiffres de la production industrielle américaine du mois de février seront communiqués à 14h15 (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur, +0,2% pour la production manufacturière et 78,4% de taux d'utilisation des capacités selon FactSet). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de février sera révélé à 15 heures (consensus FactSet -0,2%). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de mars sera lui aussi connu à 15 heures (consensus 67).

La séance devrait s'avérer encore compliquée. FedEx a convaincu hier soir par ses derniers comptes, malgré la baisse des revenus. La fébrilité domine par ailleurs toujours sur le secteur bancaire, les dossiers Credit Suisse et First Republic Bank demeurant en première ligne malgré les soutiens de la BNS pour la banque suisse et de JP Morgan et ses pairs pour la banque régionale américaine.

La Fed a publié les soldes de réserves mis à jour des institutions de dépôt pour la semaine terminée le 15 mars. La mise à jour indique qu'au 15 mars, 11,94 milliards de dollars ont été empruntés dans le cadre du programme de financement à terme de la Banque (BTFP) qui a été déployé dimanche. Un rapport Bloomberg note que les emprunts à la fenêtre d'escompte ont augmenté de 148,2 milliards de dollars au cours de la semaine - à 152,8 milliards de dollars contre un record de 111 milliards de dollars pour la crise financière de 2008. Enfin, le bilan de la Fed, qui était en voie de réduction via le resserrement quantitatif, va effacer les efforts opérés depuis juin, craignent plusieurs spécialistes.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait toutefois relever ses taux d'un quart de point le 22 mars (probabilité de 88% contre 12% de chances d'un statu quo). Le même outil prévoit pour le 3 mai une fourchette de 5-5,25% (probabilité de 65%) ou une fourchette de 4,75-5% (32% de chances). Pour le 14 juin, la plus grande probabilité est celle d'une fourchette 4,75-5% (à 45%), devant l'hypothèse d'une fourchette 5-5,25% (40% de probabilité).

En Asie ce matin, l'indice chinois SSE Composite a repris 0,7% à 3.250 pts. La Banque populaire de Chine a réduit le ratio de réserves obligatoires (RRR) imposé aux banques de 25 points de base, ce qui prendra effet à compter du 27 mars, dans le but de stimuler l'économie chinoise. La réduction de 25 points de base s'appliquera à presque toutes les banques et fait suite à une réduction de 25 points de base pour toutes les banques en décembre. Rappelons que la banque a promis de rendre sa politique "précise et énergique" cette année pour soutenir l'économie, en maintenant des liquidités raisonnablement abondantes et en réduisant les coûts de financement des entreprises. Un RRR inférieur signifie que les banques auront plus de fonds disponibles pour les prêts, ce qui soutiendra la croissance économique. La PBoC a noté un RRR moyen pondéré pour les institutions financières à environ 7,6% après la nouvelle réduction. Cette réduction exclura les institutions financières qui ont mis en place un RRR de 5%.

Notons enfin que des discussions seraient lancées concernant une potentielle cession de TikTok, selon le New York Post, citant des sources. le réseau social chinois échangerait donc avec des acquéreurs potentiels, suite aux pressions américaines.