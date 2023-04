Wall Street en timide hausse, avant les indicateurs des services et de l'emploi

Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure, avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure, avant bourse ce mardi, le S&P 500 s'accordant 0,2%, le Nasdaq 0,3% et le Dow Jones 0,1%. La tendance s'affiche donc légèrement positive, les opérateurs surmontant leurs craintes concernant la crise bancaire, le pétrole ou les perspectives économiques et monétaires. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend encore 0,7% à 81$ environ, après les coupes de production annoncées par l'Opep+. L'once d'or se stabilise à 2.000$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les commandes industrielles du mois de février seront publiées à 16 heures (consensus FactSet -0,5% en comparaison du mois antérieur, -1% pour les commandes de biens durables). Le rapport JOLTS du Département américain au Travail concernant les ouvertures de postes du mois de février sera communiqué à la même heure (consensus 10,4 millions). Enfin, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, ainsi que la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, interviendront dans la soirée.

Demain mercredi, les opérateurs suivront aussi aux USA le rapport d'ADP sur l'emploi privé, ainsi que l'indice PMI composite final de mars (et donc celui des services) et que l'indice ISM des services. Jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements. Vendredi, pour finir la semaine en beauté, les investisseurs suivront le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars (consensus 240.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage et 235.000 créations dans le privé selon FactSet).

Ailleurs dans le monde ce matin, les marchés ont pris connaissance d'un excédent commercial allemand du mois de février supérieur aux attentes, à 16 milliards d'euros contre 13,1 milliards de consensus. L'indice des prix à la production en zone euro a rassuré pour sa part, en repli de 0,5% en février en comparaison du mois antérieur selon Eurostat, contre -0,3% de consensus, et en progression de 13,2% sur un an contre 13,4% de consensus.