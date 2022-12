Wall Street en timide hausse, après la sanction de la veille

La cote américaine est attendue légèrement dans le vert avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue légèrement dans le vert avant bourse ce mardi. Le S&P 500 prend 0,2%, le Dow Jones 0,2% également et le Nasdaq 0,1%. Le baril de brut WTI grappille 0,4% à 77,2$ sur le Nymex. L'once d'or avance de 0,2% à 1.785$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises. Hier soir, le Dow Jones avait corrigé de 1,4% et le Nasdaq de 1,9% environ, les opérateurs prenant note de statistiques plutôt solides laissant moins de marge à la Fed pour "lever le pied" en matière de durcissement monétaire.

Ce mardi, les investisseurs suivront à 14h30 la balance du commerce international des biens et services pour le mois d'octobre (consensus FactSet -79 milliards de dollars).

L'appétit pour le risque est retombé hier après les données solides de l'ISM américain des services, qui ont accru le 'risque à la hausse' du taux terminal de la Fed et soutenu le narratif des taux "plus élevés pour plus longtemps". Les facteurs plus positifs incluent un assouplissement accru des mesures anti-covid chinoises. Les autorités locales auraient ainsi l'intention de révéler d'autres mesures d'assouplissement dès demain.

Sur le front monétaire, la RBA, banque centrale australienne, a relevé les taux de 25 points de base comme prévu, mais la déclaration n'a pas été accommodante comme certains l'avaient prédit et il n'y a aucun signal clair que la banque envisage une pause dans la hausse des taux au début de l'année prochaine.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré que l'inflation était proche du pic, mais que davantage de hausses de taux étaient nécessaires.

Ailleurs dans le monde, les commandes industrielles allemandes d'octobre ont dépassé les attentes, mais le PMI de la construction a raté le consensus en Allemagne comme au Royaume-Uni.

Dans d'autres développements économiques, les dépenses des ménages japonais ont augmenté pour un deuxième mois, mais l'inflation a entraîné une baisse plus rapide des salaires réels.

Notons que la semaine prochaine sera marquée par les réunions monétaires de la Fed (mardi et mercredi), de la Banque d'Angleterre (jeudi) et de la BCE (jeudi).

Selon l'outil FedWatch du CME Group ce jour, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre est d'un peu plus de 79%, contre 20,6% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base. La fourchette actuelle du taux des fed funds est logée entre 3,75 et 4%, au plus haut depuis 2008, après une série de quatre hausses de taux surdimensionnées de 75 points de base.

AutoZone, Caseys General Stores, Toll Brothers, Legend Biotech ou Signify Health, publient ce mardi à Wall Street leurs derniers résultats financiers trimestriels.