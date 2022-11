Wall Street en timide hausse, après la correction du Nasdaq

La cote américaine est attendue légèrement dans le vert avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue légèrement dans le vert avant bourse ce mardi. Le S&P 500 avance de 0,2%, le Dow Jones de 0,2% également et le Nasdaq de 0,1%. Hier soir, l'indice riche en valeurs technologiques avait corrigé de 1,1% avec Tesla. Le baril de brut WTI, sous pression hier avec la potentielle hausse de production de l'Arabie saoudite et d'autres Etats membres de l'Opep, se stabilise sur les 80$ ce mardi, en hausse de 0,4%. L'once d'or avance de 0,5% à 1.748$. L'indice dollar recule de 0,4% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique ce mardi à Wall Street, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de novembre sera communiqué à 16 heures (consensus -4,5 selon FactSet). Loretta Mester, dirigeante de la Fed de Cleveland, s'exprimera dans l'après-midi.

Il n'y a pas de grand moteur directionnel ce jour sur les marchés, compte tenu des congés de Thanksgiving aux États-Unis jeudi et de l'attente de certaines données clés sur l'inflation et le marché du travail au cours des prochaines semaines, ainsi que de la réunion du FOMC de décembre. Selon les derniers commentaires de responsables de la banque centrale, la Fed serait donc sur le point de ralentir le rythme du resserrement monétaire et se rapprocherait du taux terminal prévu. Néanmoins, les taux pourraient rester élevés plus longtemps.

Les tendances des révisions de perspectives de bénéfices sont quant à elles négatives de manière générale. L'incertitude macroéconomique persiste par ailleurs, alors que les commentaires de dirigeants d'entreprises se multiplient concernant la demande plus faible. Néanmoins, la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises constitue un matelas de sécurité.

La Chine peaufine pour sa part sa politique zéro-Covid et intensifie le soutien au marché immobilier, alors que les cas de Covid demeurent élevés. Le bilan quotidien national chinois de Covid se rapproche du pic d'avril. Le Guangdong reste l'épicentre alors que les épidémies se multiplient dans les provinces de Chongqing, Pékin, Xinjiang et Henan. Le chef du Parti communiste de Pékin, Yin Li, a exhorté les responsables locaux à s'en tenir au zéro-Covid et à limiter l'entrée dans la ville, alors que les restrictions se resserrent dans les principaux districts. Les restrictions couvrent désormais 48 villes qui représentent près d'un cinquième du PIB chinois selon Nomura, contre 15,6% lundi, la semaine dernière. L'indice de 'verrouillage effectif' de Goldman Sachs est également en hausse. Les autorités n'introduisent pas de verrouillages généralisés, mais demandent des mesures décisives pour freiner les épidémies tout en minimisant l'impact sur l'économie et la vie quotidienne. La ville de Shijiazhuang, dont on disait qu'elle était un test pour une réouverture plus large, est revenue au confinement de facto après avoir initialement assoupli les restrictions.

Loretta Mester de la Fed a exprimé son soutien à un ralentissement du rythme des hausses de taux, mais a également déclaré que la banque centrale devait voir davantage de progrès sur l'inflation avant de mettre fin au cycle de resserrement. Certains se concentrent sur les commentaires de Robert Holzmann de la BCE sur la volonté d'atteindre 75 points de base en décembre, ce qui contraste avec d'autres responsables appelant à une décision moins agressive.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, après les publications de Dell, Agilent, Urban Outfitters ou Zoom hier soir, American Eagle Outfitters, Autodesk, Abercrombie & Fitch, Analog Devices, Best Buy, Jack in the Box, Baidu, Warner Music Group, Dollar Tree, Chico's FAS, Guess, HP Inc, VMware, Medtronic ou Nordstrom, annoncent ce mardi.