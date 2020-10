Wall Street en retrait malgré Tesla, lassitude sur le plan de relance

Wall Street consolide légèrement avant bourse ce jeudi, quelque peu lassé des négociations interminables sur le nouveau plan de relance de l'activité...

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement avant bourse ce jeudi, quelque peu lassé des négociations interminables sur le nouveau plan de relance de l'activité aux Etats-Unis. Le Dow Jones perd 0,1% avant bourse, le S&P500 cède 0,2% et le Nasdaq 0,1%, malgré de solides résultats de Tesla. Le baril de brut WTI gagne 0,9% à 40,4$. L'once d'or recule de 0,6% à 1.919$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises de référence.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 17 octobre seront publiées à 14h30 (consensus 865.000). Les reventes de logements existants du mois de septembre seront communiquées à 16 heures (consensus 6,2 millions). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de septembre sera révélé à la même heure (consensus +0,6% en comparaison du mois antérieur). L'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour octobre sera enfin annoncé à 17 heures (consensus 13).

Sur le front sanitaire, le bilan de l'épidémie s'alourdit toujours plus, avec des records de cas quotidiens dans de nombreux pays d'Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni). Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre à 41,3 millions, dont 8,33 millions aux Etats-Unis, 7,71 millions en Inde et 5,3 millions au Brésil. Le nombre de morts recensés dans le monde est de 1,13 million depuis l'émergence du virus, dont 222.220 aux USA, 155.403 au Brésil et 116.616 en Inde.

Aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui que se tient le débat présidentiel final entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Pour certains, il s'agit là pour le locataire actuel de la Maison blanche de sa dernière chance pour prolonger son bail. Concernant le plan de relance, alors qu'un compromis semblait encore possible en début de semaine, il semble désormais très peu probable qu'un accord soit trouvé et franchisse le Sénat sur un vaste package de soutien à l'économie.

La Bourse de New York a fini en baisse hier mercredi, à l'issue d'une séance volatile, dominée par les aléas des négociations à Washington en vue d'adopter un nouveau plan de relance... Alors qu'un accord semblait à portée de main, les protagonistes ont laissé entendre que le projet pourrait ne pas être soumis au vote avant l'élection présidentielle du 3 novembre. A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,35% à 28.210 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 0,22% à 3.435 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,28% à 11.484 pts.

Le Livre Beige économique de la Fed, publié hier en soirée, a constaté que l'économie américaine progressait à un rythme "léger à modéré" ces dernières semaines. Le rapport a adopté un ton un peu plus optimiste qu'en septembre, relevant que "les districts ont fait état de perspectives généralement optimistes ou positives, assorties d'un certain degré d'incertitude" lié à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

La reprise est toutefois très inégale selon les secteurs, a relevé la banque centrale, à deux semaines de sa prochaine réunion des 4 et 5 novembre, qui suivra de près l'élection présidentielle du 3 novembre. Les marchés n'attendent pas de décision spectaculaire de cette réunion, d'autant que les membres de la Fed ont mis la pression sur la classe politique ces dernière semaines, appelant les partis à adopter un nouveau plan de soutien budgétaire.

Les marchés commencent à se lasser des hauts et des bas dans les négociations sur ce plan. La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se montraient pourtant assez optimistes sur un accord possible. Toutefois, il n'ont plus insisté mercredi sur l'importance de voter un plan avant le 3 novembre, laissant entendre que le vote serait repoussé après l'élection, même si un accord pourrait encore intervenir dans les prochains jours.

Depuis mars, le Congrès américain a déjà voté en plusieurs étapes environ 3.000 Mds$ d'aides aux entreprises, aux particuliers et au système de santé. Mais les crédits sont désormais en voie d'expiration, au moment où la reprise économique donne des signes d'essoufflement et que la 2e vague de la pandémie se répand en Europe et aux Etats-Unis.

Le blocage semble notamment provenir du Sénat, dominé par les Républicains, qui restent très réticents face à l'idée d'un nouveau plan massif, qui alourdirait le déficit budgétaire. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a indiqué que le Sénat allait voter ce mercredi sur un plan de soutien limité et ciblé de 500 Mds$. Selon les médias, McConnell aurait appelé mercredi les Républicains et la Maison Blanche à ne pas conclure un accord de grande envergure avec les Démocrates avant l'élection du 3 novembre.

Les valeurs

Whirlpool, le concepteur américain d'appareils ménagers, a dépassé les attentes de profits et de ventes sur le trimestre clos. Ainsi, le groupe a réalisé sur le troisième trimestre un bénéfice par action de 6,91$ en vive croissance de 74% en glissement annuel, largement supérieur au consensus. Les revenus se sont améliorés de 4% à 5,29 milliards de dollars, ici encore très nettement au-dessus des attentes, dopés par une croissance organique de 7%, fruit d'une solide demande mondiale dans l'industrie. Le groupe envisage pour l'exercice un bénéfice par action allant de 17,5 à 18$ sur une base ajustée, et un bpa GAAP allant de 14,9 à 15,4$. Le groupe augmente son dividende pour la 8ème année consécutive, à 1,25$ par trimestre.

Tesla a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices et des ventes supérieurs aux attentes des analystes pour le 3e trimestre 2020. Le constructeur californien de véhicules électriques a dégagé un bénéfice net de 331 millions de dollars au 3e trimestre, soit 27 cents par action contre 16 cents par action un an plus tôt. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bpa a été multiplié par deux pour s'établir à 76 cents contre 37 cents au 3e trimestre 2019. Les ventes du groupe ont dépassé les attentes du consensus à 8,77 milliards de dollars sur le trimestre contre 6,3 Mds$ un an plus tôt. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur un bpa ajusté de 56 cents et un chiffre d'affaires de 8,28 Mds$.

Il s'agit pour le groupe automobile fondé et dirigé par Elon Musk du 5e trimestre consécutif de bénéfices, que ce soit selon les normes comptables GAAP ou en termes ajustés (non-GAAP), ce qui devrait cette fois lui ouvrir les portes de l'indice S&P 500 lors d'un prochain remaniement. Malgré la crise du coronavirus, Tesla a en outre confirmé son objectif pour 2020, à savoir la livraison de 500.000 véhicules.

AT&T a annoncé pour son troisième trimestre des comptes supérieurs aux attentes. Sur le trimestre clos en septembre, le bénéfice ajusté par action a représenté 76 cents, en retrait de 19%, mais légèrement supérieur au consensus. Les revenus ont décliné quant à eux de 5% en glissement annuel à 42,3 milliards de dollars, contre un consensus de 41,6 milliards. Les abonnés au service de streaming HBO Max sont désormais au nombre de 38 millions aux USA, ce qui ressort supérieur à l'objectif annuel. Le réseau wireless du groupe a récupéré par ailleurs 645.000 nouveaux abonnés mensuels, ce qui dépasse le consensus.

Coca-Cola, le leader américain des soft drinks, a annoncé un troisième trimestre supérieur aux attentes de marché, mais s'abstient pour l'heure de fournir une guidance annuelle de profits compte tenu de la pandémie. Sur le trimestre clos en septembre, le bénéfice ajusté par action a représenté 55 cents, contre 56 cents un an avant et 46 cents de consensus de place. Les revenus trimestriels ont chuté de 11% à 8,7 milliards de dollars, mais le consensus était de 8,36 milliards de dollars sur la période.

Danaher, profitant de la demande en tests covid, a battu le consensus sur le trimestre clos. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,72$, pour des revenus de 5,88 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 1,36$ de bpa ajusté pour 5,51 milliards de dollars de facturations. Un an plus tôt, le groupe avait réalisé un bpa de 1,10$ et des ventes de 5,04 milliards. Le groupe envisage pour son quatrième trimestre fiscal une croissance à deux chiffres de ses revenus ajustés.

Dow a réduit ses pertes sur le trimestre clos, avec l'amélioration de la demande en plastiques. Le groupe du Michigan a essuyé un déficit de 1 million de dollars et 4 cents par titre sur le trimestre, contre un bénéfice de 347 millions de dollars un an avant. Hors éléments, il aurait même réalisé un bpa positif de 50 cents, contre 32 cents de consensus FactSet. Les revenus trimestriels se sont établis à 9,71 milliards de dollars, en retrait de 10% en glissement annuel, contre 9,5 milliards de consensus. L'Ebitda a représenté 1,5 Md$.

Northrop Grumman, contractant américain de défense, a dépassé les attentes en termes de ventes et profits sur le troisième trimestre et rehaussé sa guidance annuelle. Le bénéfice net trimestriel a représenté 986 millions de dollars soit 5,89$ par titre, contre 933 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 9,08 milliards de dollars, contre 8,47 milliards un an avant. Le backlog a atteint un record de 81,3 milliards. Les ventes annuelles sont attendues entre 35,7 et 36 Mds$.

Kimberly-Clark a raté le consensus sur le troisième trimestre. Le fournisseur de produits de consommation a annoncé un bénéfice net de 472 millions de dollars soit 1,38$ par titre, contre 671 millions de dollars et 1,94$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,72$, contre 1,76$ de consensus. Les revenus ont atteint 4,68 milliards de dollars, contre 4,64 milliards un an auparavant et 4,6 milliards de consensus. Le groupe se montre néanmoins confiant pour l'année, et table sur une croissance de 9 à 11% de son bénéfice ajusté par action, entre 7,5 et 7,65$, pour une croissance des ventes de 2 à 3%.

American Airlines a perdu 2,4 milliards de dollars sur le trimestre. La première compagnie aérienne américaine a dévoilé une troisième perte trimestrielle consécutive alors que les restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus se poursuivent. Le transporteur texan, qui a vu ses revenus plonger de 73% sur les trois mois clos fin septembre, à 3,2 Mds$, a essuyé une perte ajustée par action de 5,54$ contre un bpa de 1,42$ un an plus tôt. Le groupe, qui a encore brûlé 44 M$ de cash par jour sur la période, estime que sa consommation de trésorerie quotidienne devrait être comprise entre 25 et 30 M$ sur les trois derniers mois de l'année. Il prévoit de lever un milliard de dollars supplémentaires pour renforcer son bilan et devrait finir l'exercice avec plus de 13 Mds$ de liquidités.

Intel et Expedia publient leurs trimestriels ce soir, après la clôture de Wall Street.