Wall Street en retrait, avant une série de 'stats'

Wall Street consolide légèrement avant bourse ce mardi...

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement avant bourse ce mardi. Le S&P 500, le Nasdaq et le S&P 500 perdent solidairement 0,2%, selon la première tendance indicative. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,1% à 76,5$. L'once d'or perd 0,4% à 1.818$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique à Wall Street ce jour, la balance du commerce international de biens du mois de janvier sera communiquée à 14h30 (consensus -91 milliards de dollars), à la même heure que les stocks préliminaires de grossistes de janvier (consensus stable). Les indices des prix des maisons, FHFA et S&P Case-Shiller, pour le mois de décembre, seront révélés à 15 heures. L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de février sera annoncé à 15h45 (consensus 45,8). L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de février sera communiqué à 16 heures (consensus 108,5). Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de février sera publié à 16 heures lui aussi (consensus -4,5 selon FactSet).

Ailleurs dans le monde ce matin, les opérateurs ont pris connaissance d'une production industrielle japonaise en baisse plus forte que prévu et de ventes de détail locales en revanche nettement supérieures aux attentes. En Europe, l'inflation française a surpris, plus forte qu'attendu en glissement annuel, tout comme l'inflation espagnole en données harmonisées européennes.

Demain mercredi à Wall Street, les opérateurs suivront l'indice PMI manufacturier final américain, l'ISM manufacturier, les dépenses de construction et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle non-agricole sont attendus. Vendredi, enfin, l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services seront communiqués, tandis que Raphael Bostic et Thomas Barkin de la Fed interviendront.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Occidental Petroleum et Zoom Video Communications ont publié hier soir. Target, Monster Beverage, Sempra, AutoZone, Agilent, Ross Stores, HP Inc, Rivian, First Solar et JM Smucker, annoncent leurs trimestriels ce jour. Salesforce, Lowe's, Snowflake, Dollar Tree, Nio Inc, Liberty Media ou Plug Power, dévoileront leurs comptes demain. Broadcom, Costco, Anheuser-Busch, Marvell Technology, Kroger, Dell Technologies, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Zscaler, Best Buy, Cooper Companies, Macy's ou Bilibili, seront de la partie jeudi.