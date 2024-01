Wall Street en retrait, avant une nouvelle série de résultats

Wall Street reste sous pression avant bourse ce mercredi, en attendant une nouvelle série de publications trimestrielles...

(Boursier.com) — Wall Street reste sous pression avant bourse ce mercredi, en attendant une nouvelle série de publications trimestrielles. Le S&P 500 rend 0,5%, alors que le Dow Jones perd 0,4%. Le Nasdaq abandonne 0,6%. L'attentisme domine, suite également à des commentaires très prudents de banquiers centraux et à des chiffres mitigés concernant l'inflation britannique et européenne. Les opérateurs commencent à se demander s'ils ne sont pas allés un peu trop vite en anticipant de rapides baisses des taux.

Sur le front économique ce mercredi, les marchés suivront les ventes US de détail de décembre (14h30, consensus FactSet +0,4%, +0,2% hors automobile et +0,2% hors automobile et essence), ainsi que les prix à l'import et à l'export du même mois (14h30, consensus -0,4% pour les prix à l'import), les chiffres de la production industrielle de décembre (15h15, consensus -0,1% pour la production globale, -0,1% pour la production manufacturière et 78,7% de taux d'utilisation des capacités), les stocks et ventes des entreprises de novembre (16h, consensus -0,1% sur les stocks), l'indice du marché immobilier américain de janvier (16h, consensus 38) et l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta (16h), tandis que le Livre Beige économique de la Fed sera publié dans la soirée. John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, disserteront durant la journée sur différents sujets économiques et monétaires.

Hier, la chute de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York est ressortie impressionnante ! L'indicateur s'est effondré à -43,7 au mois de janvier 2024, contre -6,5 de consensus de place et -14,5 un mois auparavant. L'indice traduit donc un effondrement complet de l'activité manufacturière dans la région considérée en début d'année 2024. Il s'agit par ailleurs du plus bas niveau de cet indicateur depuis mai 2020 et l'une des pires périodes du covid !

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a indiqué hier qu'il n'y avait pas de nécessité d'agir aussi rapidement que par le passé pour baisser les taux. Il a toutefois noté que la banque centrale américaine pourrait baisser ses taux plus tard cette année si l'inflation ne rebondit pas. Waller a déclaré que l'indice d'inflation PCE de 2% était désormais "à distance de frappe", mais il a noté qu'il y avait un risque que les réductions de taux puissent être retardées si la modération continue de l'économie ne se confirmait pas au quatrième trimestre. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (non-votant), a déclaré pour sa part ce week-end qu'il s'attendait à l'avenir à des progrès beaucoup plus lents sur l'inflation et qu'il espérait atteindre l'objectif de 2% de la Fed en 2025.

Ailleurs dans le monde, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est bel et bien établi à 2,9% en décembre, contre 2,4% en novembre selon les données finales d'Eurostat. Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Danemark (0,4%), en Italie et en Belgique (0,5% chacune). A l'inverse, les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Tchéquie (7,6%), en Roumanie (7,0%) et en Slovaquie (6,6%). En décembre les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient des services (+1,74 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+1,21 pp), des biens industriels hors énergie (+0,66 pp) et de l'énergie (-0,68 pp), détaille Eurostat. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, est de son côté confirmée à 3,4% contre 3,6% en novembre. Sur un mois, l'indice ICPH progresse de 0,5% contre +0,4% annoncé initialement.

Les marchés n'aident pas Christine Lagarde et la BCE dans leur tâche. S'exprimant à la 'Maison Bloomberg' à Davos, la présidente de la Banque centrale européenne a observé que les autorités étaient sur la bonne voie dans leur lutte pour maîtriser les prix à la consommation, mais que les paris des investisseurs constituaient une distraction. "Cela ne nous aide pas dans notre lutte contre l'inflation si les anticipations sont telles qu'elles sont bien trop élevées par rapport à ce qui est susceptible de se produire", a-t-elle souligné. "Nous sommes sur la bonne voie, nous nous dirigeons vers les 2%, mais à moins et jusqu'à ce que nous soyons sûrs que ce soit durablement à 2% - à moyen terme - et que nous ayons les données pour le soutenir, je ne vais pas crier victoire", a-t-elle ajouté. "Pas encore".

L'indice britannique des prix à la consommation du mois de décembre inquiète par ailleurs, en hausse de +4% sur un an en données harmonisées européennes contre 3,7% de consensus. L'IPC ajusté britannique grimpe ainsi de 5,1% contre 4,8% de consensus. L'indice des prix à la production traduit pour sa part une situation plus apaisée.

En Asie, les chiffres chinois du PIB pour le quatrième trimestre sont ressortis conformes aux attentes (+5,2%). La production industrielle chinoise de décembre a augmenté plus que prévu (+6,8%). Les ventes de détail ont affiché une hausse de 7,4% sur le même mois contre +7,6% de consensus.

Jeudi, les investisseurs suivront les mises en chantier et permis de construire aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires US au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, ainsi que deux interventions de Raphael Bostic de la Fed.

Vendredi, enfin, les reventes de logements existants, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que des discours de Michael Barr et Mary Daly de la Fed, seront à suivre.

Cette semaine, les annonces de résultats vont s'accélérer. Morgan Stanley, Goldman Sachs et PNC Financial annonçaient hier. Prologis, Charles Schwab, US Bancorp, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Citizens Financial et Alcoa seront de la partie ce mercredi. Truist Financial, Fastenal, M&T Bank, J.B. Hunt, Northern Trust, KeyCorp, Birkenstock, First Horizon et PPG publieront jeudi. Schlumberger, The Travelers Companies, Fifth Third Bancorp, State Street, Comerica, Huntington Bancshares et Regions Financial, annonceront notamment vendredi.

Sur le Nymex ce mardi, le baril de brut WTI cède 2,1% à 71$. L'once d'or perd 0,1% à 2.029$. L'indice dollar remonte de 0,1% face à un panier de devises de référence.