Wall Street en retrait, avant les chiffres des services

(Boursier.com) — Wall Street reperd du terrain avant bourse ce mercredi, le S&P 500 régressant de 0,3%, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,5%. La tendance demeure donc prudente, les investisseurs se livrant à quelques prises de bénéfices, sur des inquiétudes liées notamment à l'économie chinoise. Quoi qu'il en soit, les marchés privilégient toujours le scénario d'un atterrissage en douceur outre-Atlantique, alors que la Fed semble désormais proche de la fin de son cycle de durcissement monétaire.

L'actualité économique américaine est relativement fournie ce jour, avec la balance commerciale du mois de juillet (14h30), les indicateurs PMI finaux du mois d'août (15h45), ainsi que l'ISM des services pour le même mois (16 heures).

Ailleurs dans le monde ce matin, les chiffres du PIB australien du deuxième trimestre sont ressortis supérieurs aux attentes de marché. Les commandes manufacturières allemandes du mois de juillet ont décliné bien plus que prévu, avec une chute de 11,7% en comparaison du mois antérieur, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires (consensus FactSet de -3,5%)... Le PMI allemand de la construction et l'indice CIPS britannique de construction sont attendus plus tard ce jour, comme les ventes de détail dans la zone euro.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, après les comptes de Zscaler hier soir, UiPath, Core & Main, C3.ai, American Eagle Outfitters ou GameStop annoncent ce jour.