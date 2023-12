Wall Street en retrait, après un superbe mois de novembre

Wall Street est attendu en baisse avant bourse ce lundi, le S&P 500 fléchissant de 0,3%, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,3%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en baisse avant bourse ce lundi, le S&P 500 fléchissant de 0,3%, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,3%. La place américaine consolide dans le calme, alors que le mois de novembre s'est soldé par un copieux rebond des principaux indices sur fond d'espoirs de pic des taux, d'inflation contrôlée et d'atterrissage économique en douceur - ce qui peut sembler optimiste. Jerome Powell, le patron de la Fed, a tenté de tempérer un peu les ardeurs des marchés vendredi en signalant que le travail n'était pas terminé et que la banque centrale était encore susceptible de relever les taux selon les données nouvelles, mais les opérateurs gardent en tête un scénario plutôt positif qui pourrait même permettre un début d'assouplissement monétaire dès la fin du premier trimestre 2024...

Sur le front économique outre-Atlantique, les commandes industrielles d'octobre seront connues à 16 heures ce jour (consensus FactSet -2,6% en comparaison du mois antérieur). Les ventes automobiles US de novembre seront aussi à suivre. Demain, les investisseurs surveilleront l'indice PMI composite américain final et l'ISM des services du mois de novembre, ainsi que le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'octobre. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé du mois de novembre, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les chiffres de la productivité trimestrielle et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, seront révélés mercredi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, les stocks de grossistes et les chiffres du crédit à la consommation sont attendus jeudi. Enfin, les marchés suivront vendredi le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi du mois de novembre, ainsi que l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour décembre.

Dans l'actualité des entreprises, Uber va intégrer le S&P 500, avec Jabil et Builders FirstSource. GitLab publiera ce soir ses résultats financiers trimestriels. AutoZone, J.M. Smucker, Toll Brothers et Box Inc, annonceront mardi leurs derniers comptes. Brown-Forman, Veeva, Campbell Soup, Chewy, Braze et C3.ai, publieront mercredi. Broadcom, Lululemon Athletica, Dollar General, The Cooper Companies, DocuSign et Ciena, seront de la partie jeudi. Hello Group et Johnson Outdoors annonceront enfin vendredi.