Wall Street en retrait, après son brutal sursaut de la veille

(Boursier.com) — Wall Street fléchit avant bourse ce mardi, consolidant rapidement après son rallye de la veille mené par Nvidia et le Nasdaq. Le S&P 500 perd 0,3% en pré-séance, le Dow Jones 0,3% également et le Nasdaq 0,4%. Les opérateurs affichent une certaine prudence en attendant les derniers chiffres de l'inflation qui seront dévoilés en fin de semaine, et les premiers trimestriels de la "saison". Du côté de la Fed, la gouverneure Michelle Bowman a estimé hier que l'inflation pourrait retourner vers l'objectif de 2% de la Fed avec des taux maintenus aux niveaux actuels. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, comme Bowman, estime possible de baisse les taux par la suite si l'inflation poursuit sa décrue.

Après une première semaine boursière 2024 délicate, la cote américaine a fortement rebondi hier, le Nasdaq s'étant envolé de 2,2% avec un rallye de 6,4% de Nvidia qui présentait de nouveaux produits en amont du salon CES 2024 de Las Vegas, affirmant son leadership sur le segment IA PC. La tendance devrait quoi qu'il en soit rester volatile les jours prochains. Apple, malmené la semaine dernière, a grimpé hier de 2,4% avec l'annonce officielle par Tim Cook de la date de disponibilité de son très onéreux casque de réalité mixte Vision Pro...

Sur le Nymex, le baril de brut remonte de 1,9% ce jour à 72$ après une grosse faiblesse hier suite aux annonces de l'Arabie saoudite, qui a abaissé dimanche le prix de vente officiel de son pétrole pour février. L'once d'or avance de 0,4% à 2.041$. L'indice dollar grappille 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,38%, contre 4,04% sur le 10 ans et 4,21% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité d'environ 60% selon le même outil). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

Ce mardi, les investisseurs suivront la balance du commerce international des biens et services. Mercredi, stocks de grossistes et rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront surveillés. John Williams de la Fed interviendra par ailleurs mercredi. L'actualité sera un peu plus fournie jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Albertsons, Tilray et PriceSmart publient ce jour leurs trimestriels. KB Home annoncera mercredi, alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Infosys publieront jeudi.

Vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également vendredi. Les grandes banques américaines devraient enregistrer une forte augmentation des créances douteuses en raison des dettes impayées et de l'impact des taux d'intérêt élevés, précise le Financial Times...