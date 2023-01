Wall Street en retrait après la Fed, en attendant l'emploi

Wall Street consolide légèrement avant bourse ce jeudi, au lendemain des Minutes de la Fed qui ont confirmé la détermination des banquiers centraux...

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement avant bourse ce jeudi, au lendemain des Minutes de la Fed qui ont confirmé la détermination des banquiers centraux américains à lutter contre l'inflation. Le S&P 500 abandonne 0,2% en pré-séance, le Dow Jones 0,2% également et le Nasdaq 0,3%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 2,4% à 74,6$. L'once d'or abandonne 0,3% à 1.854$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, les opérateurs suivront la dernière étude Challenger, Gray & Christmas concernant les annonces de licenciements aux USA pour le mois de décembre (13h30), le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole du mois de décembre (14h15, consensus FactSet 145.000 créations), la balance du commerce international des biens et services de décembre (14h30, consensus 72 milliards de dollars de déficit), ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 31 décembre (14h30, consensus 230.000). L'indice Markit PMI composite final américain du mois de décembre sera communiqué à 15h45 (consensus 44,4 pour les services et 44,6 pour l'indice composite). Le rapport hebdomadaire concernant les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close au 30 décembre, sera connu à 17 heures. Enfin, Raphael Bostic et James Bullard de la Fed interviendront durant la journée.

Demain vendredi, les marchés ont rendez-vous avec l'emploi américain. Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi de décembre sera ainsi publié à 14h30 (consensus FactSet 205.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de taux de chômage, 173.500 créations de postes dans le privé, 10.000 créations d'emplois manufacturiers, +0,4% de hausse du salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

Hier soir, les marchés ont hésité à la suite de la publication des minutes du FOMC (réunion monétaire de la Fed) de décembre, qui étaient largement cohérentes avec la conférence de presse à tendance belliciste de Jerome Powell et n'offraient aucune indication significative supplémentaire sur la direction de la politique de la Fed.

Rien de surprenant donc dans les minutes du FOMC de décembre, qui étaient largement conformes aux commentaires bellicistes de Powell et n'offraient pas grand-chose pour éloigner les attentes du marché des prévisions consensuelles d'une hausse de 25 points de base en février.

Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, a lui déclaré qu'il voyait de plus en plus de preuves que l'inflation avait peut-être atteint un sommet, bien que d'autres augmentations de taux soient nécessaires (il évoquait un taux de pointe de 5,4%).

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 64,2%. Cela porterait la fourchette de taux des fed funds entre 4,5 et 4,75%. La probabilité d'une augmentation de 50 points de base est de 35,8%.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice PMI Markit / Caixin chinois des services de décembre s'est établi comme prévu à 48. La balance commerciale allemande de novembre est ressortie excédentaire de 10,8 milliards d'euros, contre 6,3 milliards d'euros de consensus. Le PMI allemand de la construction du mois de décembre s'est affiché à 41,7. L'indice PMI CIPS final des services britanniques du mois de décembre a été de 49,9, très proche du consensus et de l'équilibre. Enfin, les chiffres de l'inflation européenne des prix à la production sont ressortis mitigés en novembre, avec une baisse de 0,9% par rapport au mois antérieur ramenant à 27,1% la progression sur un an. Hors énergie, les prix à la production en novembre ont augmenté de 0,1% sur un mois et de 13,1% en rythme annuel.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Constellation Brands, Walgreens Boots Alliance et ConAgra, publient avant bourse.