Wall Street en repli, la pandémie inquiète encore

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine consolide légèrement avant bourse ce mardi, le DJIA perdant 0,2% et le S&P500 0,3%, contre un repli de 0,4% sur l'indice Nasdaq riche en valeurs technologiques. Le baril de brut WTI redonne 1,1% sur le Nymex à 40,6$. L'once d'or prend 0,3% à 1.982$. Les opérateurs demeurent assez prudents, malgré les promesses de l'administration Trump de trouver un vaccin d'ici le début d'année prochaine.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les commandes industrielles du mois de juin sont attendues en vive hausse (consensus +5,2% en comparaison du mois antérieur, annonce à 16 heures).

Hier, les marchés avaient profité de bons indicateurs économiques (indices manufacturiers essentiellement). Ce mardi, la prudence est de retour sur fond de craintes sanitaires, avec la poursuite de la propagation de la pandémie de coronavirus.

Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie se chiffre désormais à près de 18,3 millions dans le monde, dont 4,72 millions aux Etats-Unis, 2,75 millions au Brésil, 1,86 million en Inde et 859.762 en Russie. Le virus a fait 694.233 morts dans le monde, dont 155.471 aux USA, 94.665 au Brésil et 48.012 au Mexique - qui compte 443.813 cas recensés depuis le début de l'épidémie. 46.295 décès sont recensés au Royaume-Uni et 38.938 en Inde.

Hier soir, la cote américaine était également soutenue par les espoirs d'aboutissement des négociations au Congrès américain sur un nouveau plan de relance de 1.000 milliards de dollars. Le DJIA prenait 0,89% en clôture et le Nasdaq 1,47%. Apple, première capitalisation boursière mondiale, s'accordait encore 2,5% pour une valeur de 1.890 milliards de dollars environ.

Microsoft grimpait hier de 5,6% en fin de séance. Le géant software de Redmond poursuit ses discussions sur l'acquisition des activités américaines de TikTok. Donald Trump a donné 45 jours à l'application chinoise pour céder ses activités aux Etats-Unis, sous peine d'interdiction au 15 septembre.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Activision Blizzard, AMC, Beyond Meat, Warner Music, Dean Foods, Prudential Financial, Hertz Global, KKR, Walt Disney ou Match, publient leurs derniers résultats financiers.