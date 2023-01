Wall Street en repli, avant une nouvelle vague de trimestriels

Wall Street consolide légèrement avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement avant bourse ce lundi, le S&P 500 et le Nasdaq reculant de 0,1%, contre une performance stable du Dow Jones. La tendance demeure incertaine, avant une nouvelle série de publications trimestrielles. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,3% à 81,9$. L'once d'or perd 0,2% à 1.924$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de décembre 2022 sera communiqué à 16 heures (consensus -0,7% selon FactSet). Demain mardi seront dévoilés l'indice flash PMI composite américain, ainsi que l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond. Jeudi, le PIB américain du quatrième trimestre, les commandes de biens durables, la balance commerciale, les inscriptions au chômage et les ventes de logements neufs seront notamment à suivre. Vendredi, les investisseurs suivront les revenus et dépenses des ménages (ainsi que l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed), l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan et les promesses de ventes de logements.

Du côté des publications trimestrielles, Baker Hughes, Brown & Brown, Synchrony et Bank of Hawaii annoncent ce lundi. Demain mardi, Microsoft, Johnson & Johnson, Danaher, Verizon, Texas Instruments, Raytheon, Union Pacific, Lockheed Martin, General Electric, Intuitive Surgical, 3M, Paccar, The Travelers Co, Capital One Financial, Halliburton ou D.R. Horton, révèleront leurs derniers chiffres.

Mercredi, les opérateurs suivront en particulier le derniers comptes de Tesla, ASML, Abbott Laboratories, AT&T, IBM, Boeing, ADP, ServiceNow, US Bancorp, CSX, General Dynamics, Freeport-McMoran, Lam Research, Hess, Kimberly-Clark, Las Vegas Sands, Nasdaq Inc, Steel Dynamics, Seagate, Teradyne (...). Jeudi, Visa, Mastercard, Comcast, Intel, Marsh & McLennan, Northrop Grumman, Blackstone, Valero, Dow Inc ou Archer-Daniels, dévoileront leurs résultats. Chevron, American Express, Charter Communications, HCA Healthcare et Colgate-Palmolive annonceront vendredi.