Wall Street en repli, avant une nouvelle série de trimestriels

La cote américaine consolide avant bourse ce lundi, le S&P500 abandonnant 0,7% et le Nasdaq 0,5%, contre un repli de 0,8% du DJIA...

(Boursier.com) — La cote américaine consolide avant bourse ce lundi, le S&P500 abandonnant 0,7% et le Nasdaq 0,5%, contre un repli de 0,8% du DJIA. La nouvelle chute des cours du brut pèse sur les marchés. La crise sanitaire inquiète toujours, mais les signes se multiplient d'une stabilisation en Europe. La tendance paraît également meilleure aux Etats-Unis, où Donald Trump semble bien décidé à relancer l'activité aussi vite que possible. Ainsi, certains Etats américains vont reprendre l'activité dès cette semaine, ce qui pourrait fournir un soutien notable à une économie durement affectée. Les gouverneurs américains font face pour certains à de vives réactions protestataires de citoyens hostiles aux mesures de confinement. Sur le front politique, les leaders congressistes et la Maison blanche se rapprochent d'un accord sur un plan de financement des petites entreprises.

Dans l'actualité économique outre-Atlantique ce jour, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mars 2020 sera communiqué à 14h30, et devrait confirmer l'ampleur du ralentissement.

Les cours du WTI poursuivent leur descente aux enfers en ce début de semaine avec un baril qui se négocie sous les 15$ ! Plombé par le chute de la demande et surtout, depuis quelques jours, par les craintes que les installations américaines de stockage de brut soient bientôt saturées, le baril de brut léger américain pour livraison mai, dont le contrat arrive à échéance mardi, s'effondre de 19% à 14,7 dollars sur le Nymex, au plus bas depuis mars 1999. Le WTI avait déjà perdu près de 20% la semaine passée.

Signe que le marché américain est totalement perturbé, certains producteurs texans offrent à peine 2 dollars le baril pour certaines qualités de pétrole, ce qui laisse entrevoir la possibilité que ces derniers payent bientôt leurs clients pour se débarrasser de leur brut. "Tant que nous n'approcherons pas de la levée des blocages aux États-Unis, le pétrole pourrait dériver vers des niveaux plus bas ou rester dans une fourchette proche des niveaux actuels", estime Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights à Singapour. Les stocks de brut à Cushing ont bondi de 48% à près de 55 millions de barils depuis la fin février, selon les données de l'Energy Information Administration.

A noter que le Brent pour livraison juin limite son repli à 4% à 27 dollars le baril à Londres après avoir perdu près de 11% la semaine dernière.

L'accord, qualifié d'"historique", entre l'OPEP et d'autres grands pays, dont la Russie, les Etats-Unis et le Canada, pour réduire la production de pétrole mondiale de près de 10 millions de barils par jour n'aura guère permis au baril de rebondir. Si l'accord conclu il y a une semaine semblait indispensable pour tenter de rééquilibrer quelque peu le marché, il apparaît loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande. "La baisse de production que nous avons vue, ou que nous sommes censés voir venir, n'est pas suffisante pour couvrir les 25 à 30 millions de barils de demande quotidienne qui sont détruits par Covid-19", explique à 'Bloomberg' David Lennox, analyste chez Fat Prophets à Sydney. "Nous devons voir un pic pour Covid-19 au niveau mondial pour avoir une idée plus claire de la quantité de demande qui sera détruite".

Selon les derniers bilans, plus de 164.000 personnes dans le monde sont mortes des suites du coronavirus Covid-19. Hier dimanche, le nombre des décès aux USA a dépassé les 40.000, le plus lourd bilan au monde, même si Donald Trump estime plutôt que ce triste classement reviendrait à la Chine. Le nombre de décès aux Etats-Unis est quoi qu'il en soit deux fois supérieur à celui de l'Italie. Les USA dénombrent par ailleurs plus de 750.000 cas d'infections. Toutefois, les derniers chiffres signalent un ralentissement du nombre de nouveaux cas quotidiens.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, IBM (après bourse) et Halliburton (pré-séance) publieront leurs derniers chiffres.