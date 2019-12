Wall Street en pause pour Thanksgiving, reprise demain

Wall Street restera fermé ce jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira demain que pour une demi-séance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street restera fermé ce jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira demain que pour une demi-séance. La fin de semaine s'annonce tout de même délicate, du fait de nouvelles tensions entre Washington et Pékin sur le dossier hongkongais. S&P500 et Nasdaq, qui s'affichaient hier soir au plus haut historique, sont attendus en retrait de 0,3%. Les choses peuvent tout de même bouger encore d'ici demain.

Il n'y aura pas de statistique marquante outre-Atlantique en fin de semaine, après l'avalanche de publications de mercredi comprenant une révision en hausse du PIB du troisième trimestre à +2,1% en rythme annualisé. La séance sera écourtée demain vendredi.

Hier, Trump a salué sur Twitter les nouveaux records boursiers de Wall Street.

New Stock Market Record today, AGAIN. Congratulations USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Donald Trump a promulgué hier une loi qui soutient les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. La Chine a réagi en prévenant de possibles 'contre-mesures' si Washington interférait encore dans ses affaires internes, évoquant là une "ingérence grave". Le gouvernement hongkongais a manifesté son opposition à la loi promulguée par Trump, qui enverrait un mauvais signal aux manifestants. Ce 'Hong Kong human rights and democracy Act' avait été adopté il y a quelques jours unanimement par le Sénat américain, puis à une écrasante majorité par la Chambre des représentants. Selon cette législation, le département d'Etat doit vérifier une fois l'an que Hong Kong affiche assez d'autonomie pour pouvoir profiter d'un traitement commercial spécial des Etats-Unis. Le texte comprend par ailleurs de possibles sanctions en cas de violation des droits humains... "J'ai signé ces législations par respect pour le président Xi, la Chine et le peuple de Hong Kong", a ajouté Trump dans un communiqué. "Elles sont promulguées dans l'espoir que les Dirigeants et les Représentants de la Chine et de Hong Kong pourront régler à l'amiable leurs différends pour mener à une paix durable et une prospérité pour tous".

Plutôt en forme sur le réseau social média Twitter, le président américain a par ailleurs tweeté un montage de son portrait sur le corps de Rocky Balboa, sans commentaire particulier...