Wall Street en ordre dispersé, avant les résultats bancaires

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche relativement hésitant avant bourse ce vendredi, comme la veille. Le S&P 500 grappille 0,1% et le Dow Jones 0,2%, mais le Nasdaq pointe légèrement dans le rouge, en attendant un nouvel indice d'inflation et une belle série de résultats bancaires outre-Atlantique.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 2,7% à près de 74$. L'once d'or fin avance de 1,2% à 2.044$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

La publication hier d'un indice américain des prix à la consommation affichant une progression légèrement supérieure aux attentes n'a pas fait grandement évoluer les anticipations d'assouplissement monétaire. Selon le baromètre FedWatch, la probabilité se situe à plus de 95% que la Fed opte pour un statu quo monétaire le 31 janvier, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50%, tandis que le premier assouplissement interviendrait le 20 mars (probabilité de 68%). Le même outil montre que les taux pourraient terminer l'année dans une fourchette de 3,75 à 4% (probabilité de 40%), ou entre 3,5 et 3,75% ('proba' de 32%).

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois de décembre ont pourtant déçu quelque peu. Ainsi, le rapport publié hier a fait ressortir un indice des prix à la consommation en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus de place. Sur un an, cet indicateur progresse de 3,4% contre 3,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, l'IPC de décembre progresse de 0,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les anticipations de marché, et de 3,9% sur un an. Un mois plus tôt, l'IPC avait progressé de 0,1% par rapport au mois antérieur et de 3,1% sur un an (+0,3% et +4% hors alimentaire et énergie).

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a indiqué hier sur Bloomberg qu'il serait probablement trop tôt en mars pour une réduction des taux, car le rapport de décembre sur l'IPC montre qu'il y a encore du travail à faire. Elle a également déclaré qu'il serait approprié d'entamer des négociations sur la fin du 'QT' (resserrement monétaire quantitatif par réduction du bilan de la Fed) cette année, mais pas de manière imminente. Thomas Barkin, autre membre votant de la Fed et patron de l'antenne de Richmond, a également présenté une perspective prudente sur le calendrier de réduction des taux, affirmant qu'il devait encore être convaincu que l'inflation se stabilise et qu'il serait ouvert à une baisse des taux une fois que l'inflation serait en passe d'atteindre les fameux 2% - objectif de la banque centrale américaine.

Mester et Barkin ont ainsi maintenu une posture prudente, comme l'avait fait mercredi John Williams, président de la Fed de New York, qui avait déclaré que la politique était suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, mais que la Fed devrait maintenir une politique restrictive pendant un certain temps pour atteindre pleinement cet objectif.

Notons que sur le front économique ce vendredi à Wall Street, les opérateurs pourront encore suivre à 14h30 l'indice des prix à la production du mois de décembre (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur soit +1,4% sur un an, +0,2% m/m et +2% en glissement annuel hors alimentaire et énergie). Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, s'exprimera ce jour.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, les banques et établissements financiers donnent aujourd'hui le coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoilent ainsi leurs comptes avant bourse. La compagnie aérienne Delta Air Lines publie également ce jour... "Fraîchement sorties de leur meilleur trimestre depuis 2021, les actions bancaires s'apprêtent à une confrontation aux résultats à enjeux élevés, alors que les dirigeants les plus influents de Wall Street donnent aux investisseurs leur dernière vision de l'économie américaine", prévient Bloomberg.

La semaine prochaine, les annonces de résultats vont s'accélérer, avec notamment Morgan Stanley, Goldman Sachs et PNC Financial mardi, Prologis, Charles Schwab, US Bancorp, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Citizens Financial et Alcoa mercredi, puis Truist Financial, Fastenal, M&T Bank, J.B. Hunt, Northern Trust, KeyCorp, Birkenstock, First Horizon et PPG jeudi. Schlumberger, The Travelers Companies, Fifth Third Bancorp, State Street, Comerica, Huntington Bancshares et Regions Financial, annonceront notamment vendredi.