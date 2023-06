Wall Street en ordre dispersé, avant l'inflation et la Fed

Wall Street hésite avant bourse ce vendredi, le S&P 500 se stabilisant, le Dow Jones régressant de 0,2% et le Nasdaq grappillant 0,1%...

(Boursier.com) — Wall Street hésite avant bourse ce vendredi, le S&P 500 se stabilisant, le Dow Jones régressant de 0,2% et le Nasdaq grappillant 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,3% à 71,5$. L'once d'or gagne 0,1% à 1.980$. L'indice dollar prend 0,1% face à un panier de devises. Notons que le S&P 500 est entré en territoire de "marché haussier", ce qui veut en fait juste dire que l'indice large américain a repris 20% ou plus sur son plancher le plus récent.

L'actualité économique demeure assez réduite en cette fin de semaine à Wall Street. Notons que les inscriptions au chômage annoncées hier ont progressé bien plus que prévu pour la semaine passée aux États-Unis, ce qui fait remonter la probabilité d'une pause monétaire de la Fed. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 3 juin, d'inscriptions au chômage au nombre de 261.000, en hausse de 28.000 par rapport à la semaine antérieure, et au plus haut depuis octobre 2021. Le consensus était positionné à 240.000 selon FactSet.

Aucune statistique américaine n'est programmée ce vendredi. Le prochain grand rendez-vous est programmé le mardi 13 juin aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur soit +4,2% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie).

Quant à la banque centrale américaine, elle rendra son verdict monétaire le mercredi 14 juin, alors que les opérateurs spéculent depuis des semaines sur une pause potentielle. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 72%, contre 28% de probabilité d'une hausse d'un quart de point. Même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

Jerome Powell, président de la Fed, pourrait ainsi signaler à l'occasion de cette réunion du 14 juin que le statu quo largement anticipé constitue un "saut" et non une pause, la Fed voulant éviter un assouplissement des conditions financières.

Les actions américaines sont sur la bonne voie pour terminer en hausse sur la semaine, le leadership haussier venant cette fois des petites capitalisations (Russell 2000) et des valeurs cycliques, qui semblent vouloir prendre le relais des 'méga-capitalisations'. Les marchés asiatiques ont progressé ce matin avec un Nikkei en hausse de près de 2%, un SSE composite chinois en progression de 0,55% et une place sud-coréenne s'adjugeant 1,2%. Les marchés européens ont peu évolué ce jour.

L'attention récente sur le marché s'est portée sur la surperformance des petites capitalisations et de certaines poches cycliques par rapport aux grands noms technologiques, qui avaient été favorisés depuis le début de l'année. Le soutien est venu à la fois des attentes d'atterrissage en douceur et de la dynamique technique. Cependant, le marché est également confronté à des inquiétudes concernant les conditions de surachat...

Dans un autre registre, le secrétaire d'État Antony Blinken se rendra en Chine dès la semaine prochaine, dans un contexte de tensions sino-américaines persistantes.

Ailleurs dans le monde, les opérateurs surveillaient ce matin les indicateurs des prix en Chine pour le mois de mai, avec un indice des prix à la consommation en augmentation de 0,2% en comparaison de l'an dernier, comme prévu, et un indice des prix à la production en retrait de 4,6%, soit une déflation accentuée de l'IPP chinois en mai, à comparer à un consensus de -4,3%.