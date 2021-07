Wall Street en ordre dispersé après la Fed

La cote américaine est attendue en ordre dispersé, au lendemain de la réunion de la Fed et en pleine période de publication des résultats financiers...

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue en ordre dispersé, au lendemain de la réunion de la Fed et en pleine période de publication des résultats financiers trimestriels. Le DJIA prend 0,4% et le S&P 500 0,1% avant bourse, alors que le Nasdaq cède 0,3%. Le baril de brut WTI grappille 0,3% à 72,6$, tandis que l'once d'or gagne 1,2% à 1.822$. L'indice dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se stabilise à environ 40.200$ sur Bitfinex.

La tendance demeure donc mitigée, malgré des comptes trimestriels de grande qualité dans l'ensemble, en particulier chez les géants technologiques cotés à Wall Street. Facebook a annoncé à son tour hier soir, tandis qu'Amazon publiera après la clôture ce jeudi.

Hier, la Fed n'a pas surpris, signalant son désir d'observer encore les nouveaux développements économiques avant d'éventuellement entamer le 'tapering', réduction de ses achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. La banque centrale américaine admet des progrès en direction de ses objectifs, mais le Comité monétaire "continuera de mesurer ces progrès lors des prochaines réunions". En particulier, la Fed veut observer une nouvelle et forte amélioration du marché de l'emploi avant de considérer un début de resserrement monétaire. Jerome Powell a pour sa part précisé que le 'tapering' pourrait intervenir lors de ces prochaines réunions. La Fed a par ailleurs confirmé hier soir qu'elle considérait transitoire la poussée de l'inflation, qui s'expliquerait par des facteurs temporaires. Powell souligne ainsi que "la Fed n'a pas de pression pour prendre de quelconques décisions immédiates".

Sur le front économiques outre-Atlantique ce jeudi, les chiffres avancés du PIB pour le second trimestre 2021 seront communiqués à 14h30 (consensus +8% en rythme annualisé contre 6,4% sur la période antérieure ; +11,4% pour les dépenses personnelles de consommation). Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 24 juillet seront dévoilées à la même heure (consensus 390.000).

L'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors pour le mois de juin sera annoncé à 16 heures (consensus -0,8% en comparaison du mois antérieur).

Amazon, Altria, Baxter, Yum! Brands, KLA Corp, Southern Co, Hershey, PG&E, Visteon, Oshkosh, Comcast, Valero, Carlyle, International Paper, Merck, US Steel, Clear Channel Outdoor, Citrix, Northrop Grumman, Gilead Sciences, Hilton Worldwide, Textron ou Pinterest, comptent parmi les publications du jour à Wall Street. Facebook, Ford, Qualcomm et PayPal, annonçaient notamment hier soir après la clôture.