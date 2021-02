Wall Street en légère hausse, mais Cisco pèse

Wall Street en légère hausse, mais Cisco pèse









La cote américaine hésite avant bourse ce mercredi, en ordre dispersé suite aux nouveaux sommets du Nasdaq inscrits hier soir à plus de 14...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine hésite avant bourse ce mercredi, en timide progression suite aux nouveaux sommets du Nasdaq inscrits hier soir à plus de 14.000 pts. Avant bourse ce jour, le DJIA gagne 0,3% et le S&P 500 près de 0,4%, tandis que le Nasdaq avance de 0,5%. Le baril de brut WTI s'adjuge 0,3% à 58,5$ sur le Nymex. L'once d'or grappille 0,2%. L'indice dollar s'affiche stable face à un panier de devises. Quant au Bitcoin, 'star' de la semaine, dopé en particulier par l'improbable investissement en trésorerie de Tesla pour 1,5 milliard de dollars, il se maintient pour l'heure sur les 46.000$...

Sur le front économique à Wall Street ce jour, l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier sera révélé à 14h30 (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur, +0,2% hors alimentaire et énergie). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de février sera publié à 16 heures (2,2% en janvier). Les stocks préliminaires de grossistes du mois de décembre seront annoncés à la même heure (consensus +0,1%). Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 5 février, sera révélé à 16h30. Le déficit budgétaire de janvier sera communiqué à 20 heures (consensus -233 milliards). Notons enfin que le président de la Fed, le très accommodant Jerome Powell, s'exprimera dans la soirée.

La tendance sur les marchés demeure pour l'heure favorable, malgré les récents excès. Les investisseurs anticipent l'adoption d'un vaste plan de relance outre-Atlantique, avec un soutien budgétaire qui devrait accompagner la croissance et un déploiement parallèle des vaccins contre le nouveau coronavirus. Le président Joe Biden a déclaré hier être en accord avec une proposition des législateurs démocrates visant à limiter ou supprimer graduellement l'accès des plus aisés aux aides programmées dans le cadre du plan de 1.900 milliards de dollars. Le projet prévoit des chèques de stimulus de 1.400$ pour les Américains gagnant jusqu'à 75.000$ et les ménages aux revenus inférieurs à 150.000$. Biden est aussi en relation avec les dirigeants républicains au sujet du plan. Il doit par ailleurs s'entretenir avec certains dirigeants d'entreprises (Walmart, Gap, JPMorgan...) à propos des salaires minimums ou encore des infrastructures.

Concernant l'épidémie du nouveau coronavirus, le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins fait ressortir près de 107 millions de cas confirmés au niveau mondial depuis le début de la pandémie, dont plus de 27 millions aux USA. Le virus a fait 2,34 millions de morts dans le monde et 468.203 aux Etats-Unis. Les USA vont participer au programme ACT de l'OMS contre la pandémie de Covid-19. Il s'agit d'un projet mondial pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux nouveaux diagnostics, aux thérapies ainsi qu'aux vaccins contre le covid...

Les valeurs

Twitter a publié mardi soir des résultats de bonne facture pour le 4e trimestre 2020, tout en faisant état d'un nombre d'utilisateurs actifs un peu inférieur aux attentes des marchés. Pour le trimestre achevé fin décembre, le bénéfice net du réseau social américain a atteint 222 millions de dollars, soit 29 cents par action, conforme aux attentes du consensus compilé par le cabinet FactSet. Les ventes de Twitter ont bondi de 28% pour atteindre 1,29 milliard de dollars, alors que le consensus tablait sur 1,18 Md$. C'est la deuxième fois de son histoire que Twitter parvient à dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires trimestriel.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables a bondi de 27% en un an pour atteindre 192 millions fin décembre, mais les analystes s'attendaient à un peu mieux, à 193,5 millions. Cet indicateur, dont dépend la capacité du groupe à attirer les annonceurs publicitaires, est très suivi. Wall Street le scrute d'autant plus cette fois-ci que Twitter a banni le mois dernier son utilisateur le plus célèbre, Donald Trump, qui revendiquait presque 89 millions de "followers". Twitter a par ailleurs estimé "modeste" l'impact des dernières modifications du système d'exploitation iOS d'Apple, qui permet aux utilisateurs de mieux protéger leurs données personnelles , ce qui pourrait avoir un impact négatif pour les autres réseaux, dont Twitter, Facebook, Snap ou encore Pinterest.

Cisco Systems a publié mardi soir des résultats meilleurs que prévu, mais ils ont été sanctionnés par une chute de 5% du titre dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street. Pour son 2e trimestre fiscal, achevé fin décembre, le groupe américain a dégagé un bénéfice net de 2,55 milliards de dollars (60 cents par action) contre 2,88 Mds$ un an plus tôt (68 cents par action). En données ajustées, le bpa est de 79 cents, contre 77 cents en 2019, et supérieur aux 76 cents attendus par les analystes sondés par le cabinet FactSet. Les revenus du groupe ont atteint 11,96 Mds$ contre 12,01 Mds$ un an plus tôt, et là aussi un peu au-dessus des 11,92 Mds$ de consensus.

Pour le trimestre en cours, Cisco s'attend à un bpa de 80 à 82 cents, conforme aux attentes (81 cents) et à des ventes en hausse de 3,5% à 5,5% sur un an, ce qui correspond à une fourchette de 12,38 à 12,68 Mds$. Le analystes tablaient sur des revenus de 12,35 Mds$.

Le producteur canadien de produits dérivés de cannabis Canopy Growth a fait état mardi de lourdes pertes au dernier trimestre de 2020, mais les marchés ont surtout retenu les perspectives de la société, qui prévoit de dégager ses premiers bénéfices courant 2022... D'ici là, la direction espère aussi avoir accès au marché des Etats-Unis grâce à une évolution législative attendue à la faveur de l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche. A Wall Street, l'action Canopy Growth a bondi de 11,9% à la clôture, accompagnée par d'autres valeurs du secteur dont Aphria (+25%) et Tilray (+40%) qui sont en cours de rapprochement, ainsi que Cronos Group (+6%) et Aurora Cannabis (+5%). Les fonds cotés ETFMG Alternative Harvest ETF et Cannabis ETF ont flambé respectivement de 13,5% et 14,5% % et ont pris plus de 50% depuis début février.

Le secteur a reçu un coup de fouet en janvier lorsque les Démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain, faisant espérer prochainement une autorisation du cannabis récréationnel au niveau fédéral aux Etats-Unis. Début février, trois sénateurs démocrates, dont leur leader Chuck Schumer, ont indiqué qu'ils pourraient faire de cette question une priorité dans l'agenda législatif des prochaines semaines... Canopy, qui a conclu un partenariat stratégique avec la société américaine Acreage Holdings, serait l'une des sociétés les mieux placées pour faire une percée rapide sur le marché américain.

Le secteur a aussi reçu un élan la semaine dernière lorsque pour la première fois une OPA de grande envergure a été lancée sur une valeur cannabis. Ainsi, le britannique GW Pharmaceuticals, qui a développé un médicament antiépileptique à base de cannabis, a annoncé le 3 février avoir accepté une offre de l'irlandais Jazz Pharmaceuticals, un producteur de somnifères, valorisant GW à 7 milliards de dollars. Le "deal" fait penser que le cannabis pourrait bientôt devenir un médicament attirant l'intérêt des "big pharma".

Canopy a annoncé mardi une perte nette de 829 millions de dollars canadiens, soit 2,43 CAD par action, pour son 3e trimestre fiscal (achevé fin décembre), contre une perte de 110 MCAD un an plus tôt. Le consensus FactSet tablait sur une perte de seulement 32 cents par action. Les ventes ont en revanche été bien supérieures aux attentes à 152,5 MCAD, en hausse de 23% sur un an, contre 149,8 MCAD de consensus. Le CEO David Klein a déclaré mardi que Canopy allait réduire ses coûts de 150 à 200 MCAD dans les prochains 12 à 18 mois, et a estimé que le groupe pouvait devenir rentable dans environ un an.

Yelp a annoncé hier soir les meilleurs profits de son histoire. Sur le quatrième trimestre, le bénéfice du groupe a donc dépassé les attentes. Yelp table par ailleurs sur un retour à la croissance des revenus en glissement annuel cette année. Pour le T4, le bénéfice par action est ressorti à 27 cents, contre 24 cents un an auparavant, alors que le consensus était celui d'un résultat au point mort. Les revenus ont été de 233 millions de dollars. Le bénéfice net a progressé de 23% à 21 millions.

Lyft, le colosse VTC californien, bondit ce jour à Wall Street. Le groupe a battu le consensus sur le trimestre et confirme son potentiel de recovery malgré la crise sanitaire. La perte annuelle publiée est ressortie moins lourde que prévu. La perte ajustée par action s'est établie à 58 cents par titre pour le trimestre clos, contre -71 cents de consensus. Les revenus ont totalisé près de 570 millions de dollars, 2% de mieux que le consensus, contre un peu plus d'un milliard de dollars sur la période comparable de l'an dernier.

Mattel, le géant du jouet, a publié hier soir pour son quatrième trimestre des résultats meilleurs que prévu pour la période des fêtes, avec Barbie et Hot Wheels. En outre, le groupe observe une forte reprise de l'activité depuis le second semestre, avec l'allègement de certaines restrictions sanitaires. Le bénéfice trimestriel par action s'est élevé à 40 cents, contre 24 cents de consensus et 11 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 1,63 milliard de dollars, 3% de plus que le consensus, contre 1,47 milliard pour la période correspondante de l'année antérieure.

Coca-Cola publie ce mercredi un bénéfice par action de 47 cents pour son quatrième trimestre, contre un consensus de 42 cents sur une base ajustée. Le bénéfice GAAP a représenté 34 cents par titre. Les revenus du groupe sont quasiment conformes aux attentes. James Quincey, PDG de l'affaire, se dit confiant en vue d'un retour à la croissance cette année, malgré les incertitudes de court terme. Pour le quatrième trimestre 2020, le géant des soft drinks a annoncé des revenus en retrait de 5% en glissement annuel à 8,61 milliards de dollars. Les économies de coûts ont compensé l'impact de la pandémie sur les revenus.

Under Armour, Altice USA, Western Union, General Motors, Criteo, CME Group, Zynga ou Uber Technologies, publient aussi leurs comptes ce mercredi.

Borgwarner, Molson Coors, Duke Energy, Kraft Heinz, Walt Disney (après la clôture), Kellogg, Expedia, Tyson Foods, PepsiCo, AstraZeneca et Verisign, annoncent demain. Vendredi, la journée sera plus calme, avec tout de même les résultats de Moody's, Dominion Energy, American Axle et Newell Brands.