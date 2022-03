Wall Street en hausse, avec les espoirs d'issue diplomatique en Ukraine

Wall Street est attendu en progression avant bourse ce mardi, toujours soutenu par l'espoir d'une issue diplomatique au conflit russo-ukrainien...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en progression avant bourse ce mardi, toujours soutenu par l'espoir d'une issue diplomatique au conflit russo-ukrainien. Le S&P 500 prend 0,3% en pré-séance, comme le Dow Jones et le Nasdaq. Le baril de brut WTI avance de 0,9% vers le 107$. L'once d'or rend 1,4% à 1.913$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin se maintient sur les 47.000$.

La volatilité des obligations se poursuit avec des courbes de rendement qui s'aplatissent, les marchés tenant compte du ralentissement économique. Andrew Bailey, gouverneur de la BoE, est le premier banquier central à suggérer l'apparition de signes de ralentissement.

L'attractivité des actions en tant que couverture contre l'inflation est citée comme un facteur expliquant la vigueur récente du marché (une adaptation du fameux TINA de Margaret Thatcher... en version 2.0). Les risques géopolitiques semblent quant à eux s'estomper, alors que les pourparlers de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent.

Cependant, les banques centrales plus dures et la flambée de l'inflation continuent d'étouffer la confiance des investisseurs. L'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a souligné que la baisse du sentiment des investisseurs européens était une préoccupation majeure.

Sur le front géopolitique, la Russie n'exigerait plus que l'Ukraine soit "dénazifiée" et serait prête à permettre à l'Ukraine de rejoindre l'UE en restant militairement non alignée. Les émissaires des deux parties doivent se rencontrer à Istanbul mardi dans le cadre d'un quatrième cycle de pourparlers de paix. Cependant, une avancée majeure semble encore peu probable. Volodymyr Zelensky a déclaré que bien que les forces ukrainiennes aient repris le contrôle de certaines zones de la région de Kiev, les combats se poursuivaient. Il a appelé l'Occident à punir davantage encore Moscou.

Ailleurs dans le monde, Shanghai se trouve au milieu d'un confinement en deux étapes, ce qui alimente la discussion sur l'impact à court terme sur l'activité économique et les chaînes d'approvisionnement, un thème récurrent probable en 2022 alors que la Chine poursuit sa politique de zéro Covid face à sa plus grande épidémie depuis Wuhan. Cependant, la Chine est mieux à même de faire face à l'impact des blocages désormais, tandis que la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des transports pourrait être de courte durée, car les principaux ports restent ouverts et les usines utilisent un système en boucle fermée pour rester opérationnelles.

Dans l'actualité économique ce jour à Wall Street, l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier pour le mois de janvier sera connu à 15 heures (consensus +1% pour l'indice 20-City non ajusté et +1,4% pour l'indice ajusté en comparaison du mois antérieur). L'indice FHFA (Federal Housing Finance Agency) relatif aux prix des maisons pour janvier sera révélé à la même heure (consensus +1,2% par rapport à décembre). Cela donnerait des hausses respectives de 18,5% et 17,6% en glissement annuel pour ces deux indicateurs.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de mars sera dévoilé à 16 heures (consensus 107).

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail pour le mois de février, relatif aux ouvertures de postes, sera annoncé à la même heure (consensus 11,1 millions).

John Williams, Patrick Harker et Raphael Bostic de la Fed, s'exprimeront durant la journée.

Vendredi apportera son lot de statistiques importantes aux Etats-Unis, avec le rapport gouvernemental sur l'emploi du mois de mars et l'ISM manufacturier. Les opérateurs espèrent un autre solide mois de création d'emplois, avec un consensus voisin de 450 000, après un bond de 678 000 en février. Le thème du marché du travail tendu est largement traité et les salaires et le taux de participation à la population active pourraient retenir davantage l'attention. L'indice ISM manufacturier devrait glisser à 58,3 contre 58,6 en février, une lecture toujours élevée qui devrait continuer à soutenir le sentiment de croissance. Cependant, des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et les prix des intrants devraient encore être signalées.

Compte tenu de l'attention majeure portant sur le changement de politique de la Fed, des catalyseurs plus importants pourraient survenir dans les semaines à venir avec notamment les minutes du FOMC de mars le 6 avril (avec les questions du rythme du resserrement quantitatif et de la diminution du bilan) et l'indice des prix à la consommation de mars le 12 avril.