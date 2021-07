Wall Street : en attendant Powell, les chiffres de l'inflation

La tendance est incertaine avant bourse ce mardi à Wall Street...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La tendance est incertaine avant bourse ce mardi à Wall Street. Le DJIA recule de 0,2% et le S&P 500 se stabilise. Le Nasdaq prend 0,3% sur ses sommets. Le baril de brut WTI progresse de 0,1% à 74,2$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.808$. L'indice dollar s'adjuge 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin régresse de 2% sur les 33.000$.

Les marchés semblent plafonner pour l'heure, malgré le soutien des banques centrales et les moindres craintes concernant l'inflation. Les inquiétudes principales concernant les variants du coronavirus, qui pourraient plomber la reprise, malgré le déploiement des vaccins. Aux USA, la Secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est inquiétée du fait que les variants puissent faire dérailler la reprise économique. Yellen en appelle ainsi à un déploiement urgent et plus rapide des vaccins à travers le monde. L'Américain Pfizer doit pour sa part s'entretenir avec les responsables US de santé de la nécessité d'un nouveau rappel de son vaccin anti-covid conçu avec l'Allemand BioNTech...

Yellen demande aussi à l'Union européenne de soutenir l'accord de taxe plancher à l'échelle mondiale et de maintenir son soutien budgétaire à l'économie. "Nous avons besoin de sources de revenus durables qui ne reposent pas sur une taxation supplémentaire des salaires des travailleurs et sur l'exacerbation des disparités économiques", a indiqué Yellen dans sa déclaration préparée aux ministres des Finances de l'Eurogroupe. "Nous devons mettre un terme aux sociétés qui transfèrent leurs revenus du capital vers des juridictions à faible imposition et aux astuces comptables qui leur permettent d'éviter de payer leur juste part"...

Notons par ailleurs un regain de tension entre États-Unis et Chine, Washington ayant blacklisté 34 entités supplémentaires du fait des questions relatives aux droits de l'homme.

L'Union européenne a quant à elle décidé de repousser son projet de taxe numérique. Washington exerçait une forte pression pour que Bruxelles mette son projet en veilleuse. L'UE doit réétudier la question à l'automne.

Sur le front économique outre-Atlantique ce mardi, les opérateurs suivront à 14h30 l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021 (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur et +5% en glissement annuel ; +0,4% hors alimentation et énergie par rapport à mai - soit +4% en comparaison de l'an dernier). Raphael Bostic, Neel Kashkari et Eric Rosengren de la Fed disserteront par ailleurs sur divers sujets économiques et monétaires.

Dans la soirée, à 20 heures, sera annoncé le déficit budgétaire américain du mois de juin (consensus -210 milliards de dollars).

Mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention. Il ne devrait pas en dire beaucoup plus sur le timing de l'éventuel 'tapering', réduction des achats d'actifs de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. Powell devrait confirmer le caractère jugé transitoire de la poussée récente de l'inflation et souligner la nécessité d'une reprise robuste du marché du travail.

Neel Kashkari, prolixe cette semaine, sera aussi de la partie mercredi. Le même jour, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la production (demande finale), de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, ou encore du Livre Beige de la Fed.

Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront à suivre. Les indices manufacturiers régionaux des Fed de Philadelphie et New York pour le mois de juillet seront aussi publiés. Les prix à l'import et à l'export seront annoncés. Les marchés suivront par ailleurs les chiffres de la production industrielle américaine. Powell interviendra pour le deuxième jour consécutif jeudi. Charles Evans aura aussi son mot à dire.

Vendredi, les ventes américaines de détail seront révélées. Les stocks des entreprises et l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan seront annoncés le même jour.

Ailleurs dans le monde ce mardi, les opérateurs ont pris connaissance d'un excédent commercial chinois du mois de juin supérieur aux attentes à 51,5 milliards de dollars. Les chiffres allemands de l'inflation ont été conformes aux attentes en juin (+0,4% en données harmonisées et en comparaison du mois antérieur). Les chiffres français de l'inflation ont aussi été très proches des estimations des économistes en juin.