Wall Street : emploi privé, PIB, Fed et pétrole

Le programme économique est assez étoffé ce mercredi à Wall Street...

(Boursier.com) — Le programme économique est assez étoffé ce mercredi à Wall Street, après un joli rebond hier alimenté par le fragile espoir d'une issue diplomatique en Ukraine. Le DJIA reprenait hier 0,97% et le Nasdaq 1,84%. La tendance est plutôt à la consolidation ce jour, selon les premières indications de pré-séance.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain du mois de mars sera connu à 14h15 (consensus FactSet 444.000 créations de postes). Les chiffres finaux du PIB américain pour le quatrième trimestre seront révélés à 14h30 (consensus au rythme de +7%). L'indice de State Street concernant la confiance des investisseurs institutionnels sera communiqué dans l'après-midi, peu avant le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 25 mars. Thomas Barkin et Esther George de la Fed interviendront dans la journée.

L'aplatissement de la courbe des taux du Trésor se poursuit avec l'inversion 2 ans/10 ans pour la première fois depuis le 19 août, tandis que l'écart 5/30 ans s'est inversé pour la première fois depuis 2006. L'inversion de certaines parties de la courbe du Trésor génère davantage de discussions, visant à déterminer dans quelle mesure cela pourrait préfigurer une récession provoquée en partie par un resserrement agressif de la politique de la Fed. Les contrats à terme pricent 80% de chances d'une hausse de taux cumulée de 1 point de pourcentage sur les deux prochaines réunions. Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment minimisé ces préoccupations concernant un fort ralentissement, soulignant que la Fed se concentrait sur les taux à plus court terme, qui restent en pente ascendante. Cependant, d'autres mettent en garde contre le rejet des signes avant-coureurs de l'aplatissement de la courbe des taux. L'ancien président de la Fed de New York, William Dudley, a été le dernier à affirmer que la Fed était en retard sur la courbe et ne pourrait pas éviter un atterrissage brutal... Patrick Harker de la Fed de Philadelphie, a lui évoqué avec confiance une série délibérée et méthodique de hausses des taux.

La Russie et l'Ukraine ont tenu hier des pourparlers apparemment constructifs de cessez-le-feu à Istanbul, Moscou s'engageant à "réduire considérablement" l'activité militaire près de Kiev. Cependant, cela a été accueilli avec scepticisme par les experts, les diplomates et les responsables occidentaux, qui ont noté que la Russie prévoyait déjà de reconcentrer ses forces à l'est. Des personnes proches du Kremlin ont également présenté des scénarios qui n'impliquaient pas que la Russie tente de manière préventive de désamorcer le conflit. Moscou s'est concentré sur la prise des régions de Lougansk et de Donetsk tout en établissant un corridor terrestre de la Crimée à la frontière russe. Des avancées supplémentaires ne pourraient intervenir qu'une fois clarifiée la situation sur le terrain. La Russie exigerait essentiellement que l'Ukraine cède environ 20% de son territoire et autorise la présence militaire russe dans certaines zones, des exigences qui pourraient s'avérer désagréables pour les dirigeants ukrainiens, relate Bloomberg. Ces éléments contrastent avec l'optimisme de la veille, les opérateurs boursiers ayant misé sur un proche accord, avec la possibilité d'une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

De leur côté, les Etats-Unis prépareraient un nouveau volet de sanctions contre la Russie ciblant sa chaîne d'approvisionnement militaire, précise Reuters.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Paychex, Exelon et BioNTech publient leurs résultats. Hier, Micron, Lululemon, Chewy et McCormick annonçaient leurs chiffres.