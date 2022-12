Wall Street : emploi et trimestriels surveillés, avant les prix à la production

Wall Street tente une timide hausse avant bourse ce jeudi...

(Boursier.com) — Wall Street tente une timide hausse avant bourse ce jeudi, selon les premières indications. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq prennent de l'ordre de 0,1%. Les marchés avaient précédemment consolidé assez lourdement, abandonnant l'idée d'un "pivot de la Fed" compte tenu de la fermeté pour l'heure affichée par les statistiques américaines, notamment celles de l'emploi et des services. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,9% à 72,6$ ce jeudi. L'once d'or cède 0,2% à 1.794$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises.

Dans l'actualité économique américaine ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 3 décembre seront publiées à 14h30 (consensus 232.000 selon FactSet).

Ailleurs dans le monde, les marchés ont pris connaissance des chiffres du PIB japonais, avec une contraction de l'économie révisée à 0,8% en rythme annuel au troisième trimestre, contre -1,2% de consensus FactSet et -1,2% précédemment annoncé.

Demain vendredi aux USA, les opérateurs suivront l'indice des prix à la production pour le mois de novembre (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur et +7,2% sur un an ; +0,2% et +5,9% hors alimentaire et énergie), ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

Costco Wholesale, Broadcom, Lululemon Athletica, Chewy, DocuSign, Manchester United et The Cooper Companies, publient après bourse ce soir, à Wall Street, leurs derniers comptes trimestriels. Ciena et Korn Ferry annoncent avant l'ouverture de la cote américaine.