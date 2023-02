Wall Street : emploi et trimestriels surveillés

Dans l'actualité économique aux États-Unis ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 4 février seront communiquées...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique aux États-Unis ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 4 février seront communiquées à 14h30 (consensus 190.000).

Hier, Wall Street avait souffert sur des commentaires de plusieurs responsables régionaux de la Fed, en particulier ceux de John Williams, le président de la Fed de New York, qui s'est montré très ferme en estimant le travail encore long pour maîtriser l'inflation et en indiquant que de nouvelles hausses de taux étaient nécessaires. Selon lui, les taux devraient même rester en territoire restrictif plusieurs années. La projection médiane de 5,1% pour le pic des taux envisagée par les banquiers centraux semble "très raisonnable", selon Williams. Ces propos sont donc nettement moins souples que ceux tenus plus tôt cette semaine lors d'une interview par Jerome Powell, patron de la Fed, qui soulignait encore quant à lui le début du processus de désinflation.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller (membre votant), a précisé hier pour sa part qu'une inflation excessive était un problème plus grave que des taux plus élevés, et qu'il devait voir plus de modération de ce point de vue avant que ses perspectives ne changent. Waller a également déclaré qu'il ne voyait aucun signe d'une baisse rapide de l'inflation et que les taux pourraient rester plus élevés plus longtemps que certains ne le prévoyaient. Son discours était donc assez proche de celui de Williams, selon lequel la Fed a encore beaucoup de travail à faire sur les taux.

Williams a aussi jugé que les conditions financières s'étaient resserrées et étaient désormais globalement conformes aux perspectives politiques de la Fed, même si la Fed devrait augmenter ses taux beaucoup plus si les conditions financières se desserraient trop.

Neel Kashkari (membre votant), patron de la Fed de Minneapolis, a déclaré que la croissance des salaires restait trop élevée pour obtenir une inflation de 2%, tout en affirmant que les marchés financiers étaient plus confiants que la Fed dans le fait que l'inflation chuterait rapidement.

La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a estimé également hier que la banque centrale américaine n'en avait pas encore fini avec la hausse des taux, et que les taux devraient être maintenus à des niveaux suffisamment restrictifs.

Globalement, ces interventions multiples de 'speakers' de la Fed ont été plutôt bellicistes, un peu plus en tout cas que les récents commentaires de Powell.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, après les chiffres et le plan de réorganisation bien accueillis de Disney hier soir, les opérateurs suivront encore une belle série de publications ce jeudi. AbbVie, Pepsico, Philip Morris International, S&P Global, Duke Energy, Thomson Reuters, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Hilton Worldwide, Kellogg, Baxter International, Warner Music Group, Interpublic, BorgWarner, Tapestry ou Ralph Lauren, annoncent avant bourse ce jour leurs derniers comptes.

Après bourse, il faudra compter avec PayPal, Motorola Solutions, DexCom, VeriSign, Expedia, Cloudflare ou encore News Corp.