Wall Street : emploi et prix au programme

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 8 avril seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet 235.000). L'indice des prix à la production du mois de mars sera révélé à la même heure (consensus stable en comparaison du mois antérieur et +3% sur un an, +0,3% hors alimentaire et énergie en comparaison du mois précédent ou +3,5% en glissement annuel).

La fin de semaine est également marquée par de nombreuses publications trimestrielles à Wall Street. Progressive Corporation, Fastenal, Delta Air Lines et National Beverage seront de la partie ce jeudi. Demain vendredi, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.