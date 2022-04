Wall Street : emploi, consommation et confiance

L'actualité économique est assez chargée à Wall Street...

(Boursier.com) — L 'actualité économique est assez chargée à Wall Street ce jeudi, avant une pause de trois jours, la cote américaine étant fermée demain pour Vendredi Saint. Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 9 avril seront communiquées à 14h30 (consensus 175.000). Les ventes de détail du mois de mars 2022 seront publiées à la même heure (consensus +0,6% en comparaison du mois précédent, +1% hors automobile et -0,1% hors automobile et essence). Les prix à l'import et à l'export du mois de mars seront révélés également à 14h30.

Les stocks et ventes des entreprises américaines du mois de février seront annoncés à 16 heures (consensus +1,3% pour les stocks). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'avril, mesuré par l'Université du Michigan, sera connu à la même heure (consensus 59).

Loretta Mester et Patrick Harker de la Fed, s'exprimeront dans la journée.

Demain vendredi, Wall Street est fermé, mais les opérateurs pourront tout de même suivre quelques chiffres économiques, avec l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'avril, ainsi que la production industrielle nationale du mois de mars.