Wall Street : Empire State et Fed au programme

Sur le front économique à Wall Street ce lundi ...

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'octobre sera communiqué à 14h30 (consensus FactSet -3 qui indiquerait une contraction de l'activité). La balance budgétaire américaine de septembre sera annoncée à 20 heures (consensus 230 milliards de dollars de déficit).

Les interventions de responsables de la Fed seront encore nombreuses tout au long de la semaine, avec Raphael Bostic et Neel Kashkari demain, puis ce même Kashkari (décidément !) et Charles Evans mercredi. Patrick Harker aura son mot à dire jeudi. Suite aux derniers chiffres toujours alarmants de l'inflation américaine pour le mois de septembre (avec une inflation au plus haut de 40 ans hors alimentaire et énergie), l'outil FedWatch fait ressortir une probabilité de plus de 98% d'une nouvelle hausse de taux surdimensionnée de la Fed, de 75 points de base, le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Le taux des fed funds serait alors porté entre 3,75 et 4%.

Dans l'actualité économique américaine cette semaine, les chiffres de la production industrielle et l'indice du marché immobilier seront annoncés demain mardi, alors que les mises en chantier de logements et permis de construire seront connus mercredi. Le Livre Beige économique de la Fed est attendu mercredi soir. Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés.