Wall Street : du Capitole à la roche Tarpéienne

Wall Street ne fait pas de sentiment...

(Boursier.com) — Wall Street ne fait pas de sentiment. La tendance initiale avant bourse ce jeudi est positive, DJIA, S&P 500 et Nasdaq prenant 0,5% à 0,6%, malgré les événements tragiques de la veille. Quatre personnes sont décédées dans l'enceinte du Capitole à Washington et une cinquantaine d'arrestations ont eu lieu selon la police, après que des partisans de Donald Trump ont assailli les lieux afin d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden.

Suite à l'intervention de Donald Trump lors d'une manifestation organisée à Washington, des centaines de contestataires avaient accédé au bâtiment où se réunissaient les élus américains et semé le chaos. Joe Biden, président-élu, a dénoncé hier le comportement des manifestants. "Ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection", a affirmé le futur président, demandant à la foule de "laisser la démocratie faire son oeuvre". Dans une vidéo publiée sur Twitter, Trump a réaffirmé que sa victoire lui avait été volée tout en demandant à ses partisans de "rentrer chez eux". "Nous avons besoin de paix", a lancé Trump. La Chambre des représentants et le Sénat avaient entamé plus tôt la procédure visant à certifier le résultat du vote des grands électeurs aboutissant à la victoire de Biden. Les travaux du Congrès ont depuis repris en vue de cette certification.

Les deux Chambres ont donc repris les débats pour finaliser la certification. Twitter et Facebook ont annoncé des suspensions des comptes de Donald Trump pour respectivement 12 et 24 heures, et menacé de suspensions permanentes du fait d'infractions à leurs règles. La vidéo de Trump demandant aux manifestants de rentrer tout en réitérant des accusations de fraude électorale a été censurée.

Par ailleurs, le Parti démocrate a remporté les deux sièges en jeu en Géorgie pour le Sénat américain. Le clan démocrate prend donc le contrôle de la chambre haute du Congrès des États-Unis, ce qui facilitera la mise en application de la politique de Biden. Le candidat démocrate Raphael Warnock s'est imposé face à Kelly Loeffler. Jon Ossoff l'a remporté de peu face au républicain David Perdue. Le Sénat sera donc divisé en deux camps égaux de 50 parlementaires, donnant à la vice-présidente élue Kamala Harris un vote décisif pour trancher en cas d'égalité. Les démocrates contrôlent par ailleurs déjà la Chambre des représentants.

Les Minutes de la Fed publiées hier soir sont passées, dans un tel contexte, totalement inaperçues. Les Minutes de cette réunion FOMC de décembre n'ont il est vrai pas offert de surprise. Les participants ont globalement maintenu leurs positions concernant la composition des achats d'actifs. Certains ont évoqué l'éventualité ultérieure d'une réduction des achats en cas de progrès substantiels supplémentaires concernant l'inflation et l'emploi. Les participants se sont montrés toutefois prudents concernant l'expansion économique, qui dépendra évidemment de l'évolution de la crise sanitaire.

Dans l'actualité économique américaine ce jeudi, il faudra suivre dès 13h30 l'étude Challenger concernant les annonces de licenciements du mois de décembre, puis à 14h30 la balance du commerce international de biens et services pour novembre (consensus 66,8 milliards de dollars de déficit) et les inscriptions au chômage pour la semaine close au 2 janvier (consensus 803.000). L'ISM des services pour décembre sera publié à 16 heures (consensus 54,6). Patrick Harker, James Bullard, Charles Evans et Mary Daly de la Fed interviendront durant la journée sur divers sujets économiques et monétaires.

Concernant le conflit sino-américain cette fois, le Wall Street Journal rapporte que les USA envisagent d'interdire aux Américains d'investir dans Alibaba ou Tencent. Des responsables américains ont en effet considéré durant les récentes semaines une extension de la liste noire de compagnies chinoises pour lesquelles les investissements américains seraient interdits, pour des liens supposés avec les services militaires et de sécurité en Chine. En outre, le NYSE pourrait revenir une fois de plus sur sa décision et radier pour de bon les titres de géants télécoms chinois.