Wall Street dévisse face au risque de pandémie

La cote américaine est attendue en forte baisse ce lundi, le S&P500 s'effondrant de 2,2% et le Nasdaq de 2,8%...

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue en forte baisse ce lundi, le S&P500 s'effondrant de 2,2% et le Nasdaq de 2,8%, contre un recul de 2,1% du DJIA. l'indice dollar progresse de 0,3% à 99,6. Sur le Nymex, le baril de brut WTI décroche de 3,1% à 51,7$. L'once d'or poursuit son rallye et prend encore 2,2% à 1.685$, au plus haut de sept ans.

Les marchés sont secoués ce jour par la propagation rapide du coronavirus Covid-19, qui frappe désormais sévèrement l'Italie et la Corée du Sud. Ce lundi, la Corée du Sud a ainsi fait état de 161 nouveaux cas pour un total de 763, alors que le président Moon en a appelé à des mesures importantes pour contenir le virus. L'Italie vient pour sa part de faire état d'un quatrième décès, alors que le pays compte 152 cas. Des mesures ont également été prises, comme la quarantaine frappant onze villes ou l'arrêt avant terme du Carnaval de Venise. L'Autriche a empêché pour sa part un train provenant d'Italie d'entrer sur son territoire du fait de suspections d'infections. En Iran, 43 cas ont été confirmés, mais leur nombre est sans doute nettement plus important puisque le pays a déploré déjà huit décès liés au virus.

La National Health Commission chinoise a pour sa part fait état de 150 nouveaux décès sur la journée de dimanche et de 409 cas additionnels, portant le nombre total de cas en Chine continentale à 77.150 pour 2.592 décès.

Le FMI a revu sa prévision de croissance concernant la Chine à 5,6% pour l'année 2020 contre 6% d'estimation en janvier. Le président Xi Jinping a évoqué une épidémie sévère et complexe, la prévention et le contrôle en étant à un stade critique. De nouveaux efforts sont confirmés pour soutenir la croissance, en matière de politique fiscale et éventuellement monétaire.

L'indice SSE composite chinois a reculé ce matin de 0,28% à 3.031 pts. Le Korea Composite Stock Price Index ou Kospi, principal indice boursier de Corée du Sud, a dévissé de 3,87% à 2.079 pts.

Sur le front économique aux Etats-Unis ce jour, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de janvier 2020 sera communiqué à 14h30 (consensus -0,6, soit une expansion inférieure à la tendance). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de février sera révélé à 16h30 (consensus 2,1 pour l'indice d'activité générale).

En Europe, l'indice Ifo allemand du climat des affaires s'est établi à 96,1 en février 2020 contre 95 de consensus, ce qui n'est d'aucun secours au DAX (-3,6% environ ce matin).

Dans l'actualité politique américaine cette fois, Bernie Sanders est désormais le favori dans le clan démocrate, suite à sa victoire dans le Nevada. Sanders a donc conforté son statut dans la course à l'investiture démocrate en gagnant les caucus du Nevada.

Dans l'actualité des entreprises, PepsiCo s'offre le Chinois Be & Cheery pour 705 millions de dollars... Tenet Healthcare, Cooper Tire, HP Inc, McDermott, Intuit, Shake Shack et Hertz Global, publient leurs comptes trimestriels ce jour à Wall Street.