Wall Street : deux voix pour contrebalancer Jerome Powell ?

(Boursier.com) — Wall Street est attendu pour l'heure en légère hausse avant bourse ce vendredi, tentant de récupérer suite à deux séances d'une purge assez brutale en réaction au discours très ferme de la Fed concernant le niveau durable des taux élevés. Le S&P 500 remonte péniblement de 0,2% avant bourse, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,4%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1% à 90,6$. L'once d'or grappille 0,3% à 1.944$. L'indice dollar s'accorde 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du Trésor à deux ans consolide un peu à 5,14%, contre 4,49% pour le 10 ans et 4,57% sur le 30 ans.

Sur le front économique à Wall Street ce vendredi, l'indice Markit PMI composite américain préliminaire du mois de septembre sera communiqué à 15h45 (consensus FactSet 47,9 pour l'indice manufacturier et 50,2 pour les services, soit 50 pour l'indice composite ce qui traduirait une activité au point mort). Lisa Cook, gouverneure de la Fed, intervient par ailleurs avant l'ouverture de Wall Street, tandis que Mary Daly, patronne de la Fed de San Francisco, sera à suivre plus tard dans la journée. L'intervention de Cook au Canada est liée à une conférence NBER (National Bureau of Economic Research) concernant l'intelligence artificielle. Daly, quant à elle, a tendance généralement à tenir un discours très proche de celui de Powell.