Wall Street : dette, Fed et emploi au programme de la semaine

A suivre cette semaine sur les marchés

(Boursier.com) — Wall Street est donc fermé ce jour pour le Memorial Day et rouvrira demain, réagissant alors à l'accord trouvé concernant le plafond de la dette américaine - accord qui doit encore être validé par les deux chambres du Congrès. L'actualité économique sera encore assez chargée cette semaine, la Fed restant en première ligne, avec des interventions de Thomas Barkin (demain), Susan Collins et Patrick Harker (mercredi et jeudi).

Du côté des statistiques, l'indice S&P Case-Shiller et l'indice FHFA des prix américains de l'immobilier pour le mois de mars seront connus demain, comme l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de mai et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Mercredi, les opérateurs suivront l'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de mai, le rapport JOLTS du Département au Travail sur les ouvertures de postes du mois d'avril, ainsi que l'indice de confiance des investisseurs de State Street et que le Livre Beige économique de la Fed.

L'emploi sera en vedette en fin de semaine. Les marchés surveilleront dès jeudi le rapport Challenger, Gray & Christmas sur les destructions de postes annoncées en mai, ainsi que le rapport d'ADP sur l'emploi privé et que les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine se terminant le 27 mai. Les chiffres révisés de la productivité non-agricole du premier trimestre seront également communiqués jeudi. L'indice PMI manufacturier final américain du mois de mai et l'ISM manufacturier sont attendus le même jour. Les dépenses de construction du mois d'avril et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 26 mai seront aussi révélés jeudi.

Vendredi, les opérateurs se concentreront sur le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de mai (consensus 195.000 créations de postes non-agricoles selon FactSet, 3,5% de chômage, 175.000 créations dans le privé, 62,6% de taux de participation à la force de travail et +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).