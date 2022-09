Wall Street : des sorcières et un indice de confiance

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés...

(Boursier.com) — C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de mars, juin, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions... Les opérateurs suivront par ailleurs ce jour à 16 heures l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre (consensus 59,3 selon FactSet).

Ailleurs dans le monde ce matin, la production industrielle chinoise et les ventes locales de détail pour le mois d'août ont agréablement surpris, avec des croissances respectives de 4,2% et 5,4% en glissement annuel. Les ventes de détail au Royaume-Uni ont en revanche déçu, en retrait de 1,6% en août, en comparaison du mois antérieur, et de 5,4% en glissement annuel. Enfin, l'indice final des prix à la consommation de la zone euro pour le mois d'août n'a pas surpris, confirmé en hausse de 9,1% en glissement annuel et en données harmonisées européennes selon Eurostat - niveau sans précédent depuis la création de la monnaie unique. En comparaison de juillet, l'indice des prix à la consommation dans les 19 pays de la région affiche une hausse de 0,6%, contre +0,5% en première estimation.