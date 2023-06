Wall Street : des créations de postes deux fois supérieures aux attentes aux Etats-Unis !

Le marché américain du travail surprend une fois encore par sa vigueur...

(Boursier.com) — Le marché américain du travail surprend une fois encore par sa vigueur. Selon le rapport du Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles pour le mois de mai 2023 sont ressorties au nombre de 339.000, contre un consensus voisin de 187.000 et un niveau révisé en hausse à 294.000 pour le mois antérieur - contre 253.000 précédemment estimé.

Le taux de chômage remonte néanmoins à 3,7%, contre 3,5% de consensus et 3,4% un mois plus tôt. Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 283.000, contre 177.500 de consensus FactSet et 253.000 pour la lecture révisée du mois précédent (230.000 précédemment évalué en avril). Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an, ce qui ressort proche des attentes. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,6% en mai, en ligne avec le consensus Bloomberg et le niveau du mois antérieur.