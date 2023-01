Wall Street : des chiffres de l'emploi très attendus

Ce vendredi, les marchés ont rendez-vous avec l'emploi américain...

(Boursier.com) — Ce vendredi, les marchés ont rendez-vous avec l'emploi américain. Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi de décembre sera ainsi publié à 14h30 (consensus FactSet 205.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de taux de chômage, 180.000 créations de postes dans le privé, 10.000 créations d'emplois manufacturiers, +0,4% de hausse du salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

Hier, les derniers chiffres de l'emploi privé étaient ressortis solides. Les créations d'emplois dans le privé aux États-Unis pour le mois de décembre sont ressorties au nombre de 235.000, selon le rapport d'ADP, ce qui se compare avantageusement à un consensus de 145.000 mesuré par FactSet et un niveau de 127.000 un mois plus tôt. En fait, ces chiffres sont toutefois portés par les petites et moyennes entreprises, alors que les grandes entreprises de plus de 500 employés ont détruit 151.000 emplois en décembre. Les PME de 1 à 19 employés ont créé 65.000 postes, contre 130.000 pour les compagnies de 20 à 49 employés, 159.000 postes pour les sociétés de 50 à 249 employés et 32.000 postes pour les groupes de 250 à 499 salariés. Par industrie, la construction (41.000 postes), les services professionnels et d'entreprise (52.000), l'éducation et les services de santé (42.000 emplois), ainsi que les loisirs et l'hospitalité (123.000 postes) ont généré l'essentiel des emplois de décembre.

Selon la dernière étude Challenger, Gray & Christmas sur le sujet, les annonces de licenciements des entreprises américaines pour le mois de décembre 2022 ont concerné 43.651 personnes, contre 76.835 un mois auparavant. Il s'agit donc d'une amélioration par rapport à novembre, mais rappelons que le total d'octobre était de 33.843. Signalons que le mois de novembre avait été marqué par d'importantes annonces de licenciements des firmes technologiques, et que ce mois de janvier prend déjà le même chemin, avec des plans de Salesforce et d'Amazon.

Les inscriptions au chômage ont reculé plus que prévu la semaine passée. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 31 décembre, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 204.000, en repli de 19.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 225.000.

Ce vendredi à Wall Street, les opérateurs suivront par ailleurs les commandes industrielles de novembre (16h, consensus FactSet -0,5%), ainsi que l'ISM des services de décembre (16h, consensus 55). Enfin, Raphael Bostic, Lisa Cook et Thomas Barkin de la Fed, s'exprimeront dans la journée.