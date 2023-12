Wall Street : déjà le rebond ?

Wall Street se redresse déjà avant bourse ce jeudi...

(Boursier.com) — Wall Street se redresse déjà avant bourse ce jeudi, le S&P 500 s'accordant 0,6%, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,7%. La place américaine a connu un accès notable de faiblesse hier soir, le Nasdaq ayant décroché de 1,5% et le Dow Jones de 1,27%. Il s'agissait tout de même de la plus forte séance de correction sur la place US en près de trois mois. Les indices américains ont donc plié sans raison fondamentale, cédant aux prises de profits après les records du Dow Jones et du Nasdaq 100, et alors que même le S&P 500 se rapprochait de ses pics historiques. L'humeur semble plus positive ce jour, en attendant les chiffres du PIB, de l'emploi et de l'industrie manufacturière.

Les chiffres finaux du PIB américain du troisième trimestre seront donc connus à 14h30 (consensus au rythme de +5,2%, +3,6% pour les dépenses personnelles de consommation et +3,6% pour l'indice des prix). L'indice manufacturier régional de décembre de la Fed de Philadelphie (consensus FactSet -3) et les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 16 décembre (consensus 216.500) seront communiqués à la même heure. L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de novembre sera révélé à 16 heures (consensus -0,4% en comparaison du mois antérieur). L'indice manufacturier régional de la Fed de Kansas City pour le mois de décembre sera pour finir publié à 17 heures.

Demain vendredi, les investisseurs suivront les commandes de biens durables, les revenus et dépenses des ménages (et l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed), les ventes de logements neufs, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

Dans l'actualité des entreprises, Micron et BlackBerry publiaient hier soir à Wall Street leurs derniers résultats financiers trimestriels. Cintas, Paychex, Carnival et CarMax, annoncent leurs résultats avant bourse ce jour, tandis que Nike sera à suivre dans la soirée.