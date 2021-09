Wall Street : déjà le rebond ?

La cote américaine semble déjà vouloir remonter, après la purge de la veille (-2,2% sur le Nasdaq et -1,8% sur le DJIA)...

(Boursier.com) — La cote américaine semble déjà vouloir remonter, après la purge de la veille (-2,2% sur le Nasdaq et -1,8% sur le DJIA). Le Dow Jones reprend 0,9% avant bourse et le S&P 500 0,8%, tandis que le Nasdaq avance de 0,7%. Le baril de brut WTI gagne 1,3% sur le Nymex à 71,1$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.766$. L'indice dollar régresse de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche encore de plus de 3% sur les 43.000$.

Les marchés semblent donc désormais relativiser la situation du Chinois Evergrande et repousser l'idée de similarités avec Lehman Brothers. L'exposition pour les institutions globales semble limitée, et la Chine serait prête à orchestrer une restructuration, sans forcément qu'elle prenne la forme d'un sauvetage. En attendant, plusieurs agences de notation ont bien évidemment dégradé leurs notes du colosse chinois aux pieds d'argile.

Les inquiétudes concernant le variant Delta persistent, de même que celles relatives aux dynamiques de la supply chain. Les risques d'inflation pèsent toujours. En outre, les marchés adoptent une attitude prudente avant le verdict de la Fed, à l'issue de sa réunion des 21 et 22 septembre. Néanmoins, l'annonce officielle du 'tapering', réduction des achats d'actifs obligataires de la Fed, ne devrait probablement intervenir qu'à la réunion suivante. D'autres facteurs affectent les marchés, comme la question du relèvement du plafond de la dette, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se montrant de plus en plus pressante sur le sujet, et avertissant des risques conséquents si le Congrès tarde trop à agir. Enfin, la chute des bourses ce jour est surtout déclenchée par les difficultés d'Evergrande, qui pose un risque systémique.

Evergrande s'est stabilisé ce jour à Hong Kong après être tombé hier, en séance, au plus bas depuis mai 2010. Sur un an, le cours a plongé de 85% du fait du risque d'un défaut du groupe immobilier chinois sur ses dettes, estimées à près de 300 milliards de dollars. Le groupe, numéro deux chinois de l'immobilier, peine à céder des actifs et payer ses fournisseurs. Evergrande discuterait avec les banques pour étendre ou reporter certaines échéances de dette. La Banque populaire de Chine procède quant à elle à des injections de liquidités pour faire face...

Sur le front budgétaire, c'est toujours l'incertitude qui persiste aux USA. Axios rapporte, citant des personnes proches de la question, que le sénateur Joe Manchin en appelle à une 'pause stratégique' concernant le plan d'infrastructure humaine et sociale de 3.500 milliards de dollars de l'administration Biden jusqu'en 2022, alors même que les démocrates espèrent un vote le 27 septembre. Politico note que les progressistes considèrent l'éventualité de bloquer le plan d'infrastructure bipartisan, à moins qu'ils n'obtiennent des assurances sur le package d'infrastructure humaine. Les modérés demeurent sceptiques concernant la détermination des progressistes. John Yarmuth, le président du Comité budgétaire de la Chambre des représentants, a indiqué à Fox News que la Chambre prévoyait toujours un vote le 27 septembre sur le plan d'infrastructure physique.

Du côté de la Fed, des allusions plus explicites au 'tapering' sont donc attendues demain. Le Financial Times rappelle les indications récentes de Jerome Powell, président de la Fed, à propos des progrès substantiels supplémentaires vers l'objectif d'inflation et de progrès clairs concernant le marché du travail. L'annonce formelle du tapering est toutefois désormais attendue en novembre, du fait notamment du variant Delta, et après un récent rapport sur l'emploi très mitigé. Bloomberg explique de quelle manière l'incessant débat sur le tapering de la Fed détourne l'attention des vents contraires budgétaires via une relance décroissante, qui devrait avoir un impact beaucoup plus important sur la croissance économique l'année prochaine. Le plan de dépenses de 3.500 milliards de dollars du président Biden (montant probablement amplement réduit) ne ferait pas beaucoup de différence en 2022, étant donné qu'il sera étiré sur des années et financé en partie par des augmentations d'impôts.

Alors que la Fed doit décider du timing de la réduction des achats d'actifs, la politique budgétaire a déjà commencé à agir comme un frein. L'impact économique des taxes et des dépenses fédérales, étatiques et locales serait devenu négatif au deuxième trimestre et le resterait jusqu'en 2023. Le plafond de la dette reste également un problème. Yellen a fait valoir dans le Wall Street Journal qu'une autre hausse du plafond était cruciale pour éviter une catastrophe économique généralisée.

Dans l'actualité économique aux États-Unis ce jour, en dehors de l'ouverture de la réunion FOMC, on pourra suivre à 14h30 les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'août 2021 (consensus FactSet au rythme de 1,56 million pour les mises en chantier, 1,6 million pour les permis). La balance des comptes courants sera annoncée à la même heure (consensus -193 milliards de dollars).