Wall Street décroche avec le virus chinois

Wall Street est attendu en forte baisse avant bourse ce lundi, le S&P500 corrigeant de 1,4% et le Nasdaq de 1,8%, contre un recul de 1,3% du DJIA...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en forte baisse avant bourse ce lundi, le S&P500 corrigeant de 1,4% et le Nasdaq de 1,8%, contre un recul de 1,3% du DJIA. Les opérateurs redoublent de prudence face au développement du coronavirus chinois. Les secteurs les plus exposés, le tourisme et le luxe notamment, devraient souffrir ce jour sur la place américaine. L'indice dollar grappille actuellement 0,1% à 97,9. Le baril de brut WTI retombe de 3,5% sur le Nymex à 52,3$.

Alors que le Premier ministre chinois Li Keqiang se rend à Wuhan, épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus, les autorités locales ont décrété trois jours supplémentaires fériés afin de limiter les risques de contagion. Le virus prend de l'ampleur et le président chinois en personne, Xi Jinping, a prévenu de cette accélération préoccupation. Le virus aurait ainsi contaminé déjà plus de 2.700 personnes en Chine et provoqué 80 décès selon les données officielles. La National Health Commission locale a confirmé l'accélération. A l'international, plus d'une dizaine de pays sont désormais touchés.

Les marchés avaient été rassurés la semaine dernière par la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de ne pas déclarer pour l'heure d'urgence sanitaire internationale. Désormais, les marchés financiers doutent de la capacité de la Chine a contenir le virus. L'impact économique de cette crise sanitaire risque par ailleurs d'affecter l'expansion mondiale. Dans un tel contexte, l'aversion au risque domine, d'autant que les bourses mondiales et en particulier la cote américaine étaient logées au plus haut...

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les ventes de logements neufs du mois de décembre 2019 seront publiées à 16 heures (consensus 728.000 unités). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de janvier 2020 sera révélé à 16h30 (consensus -3,1 pour l'indicateur d'activité générale).

Ailleurs dans le monde, l'indice Ifo allemand s'est affaibli de manière inattendue en janvier, à 95,9 contre un consensus de 97 et un niveau antérieur de 96,3. L'indice des anticipations a décroché à 92,9, contre 95 de consensus et 93,8 pour la lecture précédente.

Selon le Financial Times, le Premier ministre britannique Boris Johnson envisagerait pour sa part de restreindre le rôle du colosse télécom chinois Huawei dans le réseau 5G du Royaume-Uni.

Les publications financières trimestrielles se poursuivent à un rythme soutenu à Wall Street. 3M, Allergan, Rockwell Automation, Corning ou D.R. Horton, annoncent avant bourse ce lundi. Whirlpool ou Xerox dévoileront leurs derniers résultats après la clôture.