Wall Street de retour en hausse ? Tout dépendra de l'emploi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en hausse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. La place américaine hésite tout de même depuis le début de la semaine, après un superbe rallye en novembre sur fond d'espoirs - peut-être surfaits - de pic des taux, d'inflation contrôlée et d'atterrissage économique en douceur. Les opérateurs gardent donc en tête un scénario plutôt positif qui pourrait même permettre un début d'assouplissement monétaire dès la fin du premier trimestre 2024. Hier, la place US avait bénéficié d'une meilleure tendance sur les 'Magnificent Seven' (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Nvidia, Meta), qui avaient fait l'objet lundi de prises de profits appuyées...

Sur le front économique outre-Atlantique, les commandes industrielles d'octobre annoncées lundi ont chuté de 3,6% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu. Hier mardi, les marchés ont pris connaissance d'un indice PMI composite final de novembre de 50,7 et d'un indice PMI des services de 50,8 (en ligne avec les attentes), ainsi que d'un ISM des services logé à 52,7 (consensus 52,4) et d'un rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'octobre faisant ressortir un total de 8,73 millions d'ouvertures, contre 9,3 millions de consensus et 9,35 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. Ainsi, le nombre d'offres d'emplois en octobre 2023 s'est affiché au plus bas depuis le début de l'année 2021, ce qui accrédite la thèse d'une faiblesse notable du marché du travail et conforte donc le scénario du pic de taux de la Fed. En outre, la lecture de septembre a été révisée en baisse de 9,55 millions à 9,35 millions.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé du mois de novembre (14h15, consensus FactSet 120.000 créations), la balance du commerce international des biens et services pour octobre (14h30, consensus -61,5 milliards de dollars), ainsi que les chiffres de la productivité finale du troisième trimestre (14h30, consensus au rythme de +4,8% et -0,85% pour les coûts unitaires du travail) et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, seront révélés ce mercredi.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, les stocks de grossistes et les chiffres du crédit à la consommation sont attendus jeudi. Enfin, les marchés suivront vendredi le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi du mois de novembre (consensus FactSet à 3,9% de chômage, 172.500 créations de postes dont 130.000 dans le privé, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur), ainsi que l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour décembre (consensus 61,6).

Dans l'actualité des entreprises, MongoDB, Toll Brothers et Box Inc, annonçaient hier soir leurs derniers comptes trimestriels. Brown-Forman, Veeva, Campbell Soup, Chewy, Braze et C3.ai, publieront ce mercredi. Broadcom, Lululemon Athletica, Dollar General, The Cooper Companies, DocuSign et Ciena, seront de la partie jeudi. Hello Group et Johnson Outdoors annonceront enfin vendredi.