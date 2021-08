Wall Street dans le vert, malgré les incertitudes

Wall Street dans le vert, malgré les incertitudes









Wall Street pointe légèrement dans le vert avant bourse ce mardi, malgré les incertitudes multiples concernant la crise sanitaire, le plan de relance...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street pointe légèrement dans le vert avant bourse ce mardi, malgré les incertitudes multiples concernant la crise sanitaire, le plan de relance et le timing du 'tapering'. Le Nasdaq gagne 0,2% en pré-séance, le DJIA 0,4% et le S&P 500 0,3%. Le baril de brut WTI avance de 0,8% à l'approche des 72$ sur le Nymex, tandis que l'once d'or rend 0,6% à 1.812$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin corrige de 3% sur les 38.400$ sur Bitfinex, sur des craintes de régulation accrue de la SEC, gendarme américain des marchés financiers.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, s'inquiète du risque de défaut de paiement des USA et demande au Congrès d'agir pour relever le plafond de la dette, afin de permettre au pays d'honorer ses engagements financiers. Des manoeuvres comptables d'urgence ont en attendant été décidées afin de faire face.

Michelle Bowman, gouverneure de la Fed, s'exprimera dans la journée. Notons que certains responsables de la banque centrale américaine commencent à exprimer leur impatience et plaident pour un tapering à court terme, si les prochains chiffres de l'emploi US confirment l'amélioration. Lael Brainard, autre membre du conseil, juge que "l'emploi a encore une distance à parcourir". Neel Kashkari, toujours nuancé, craint pour les conséquences du variant Delta. En revanche, Christopher Waller, gouverneur de la banque, estime que si les deux prochains rapports sur l'emploi s'affichent en progression, la Fed pourrait commencer en octobre à réduire son soutien à l'économie...

Sur le front sanitaire, les États-Unis ont enfin atteint l'objectif des 70% de primo-vaccinés chez les adultes. La moyenne quotidienne des vaccinations depuis une semaine se situe à environ 432.000, en croissance de 24% en comparaison de la semaine antérieure.

Dans le même temps, de plus en plus de villes américaines réinstaurent le port du masque afin de lutter contre la remontée des infections au Covid-19. Le variant Delta pourrait sinon impacter lourdement la saison de rentrée des classes et plomber la reprise du marché de l'emploi. La Food & Drug Administration (FDA) subit des pressions pour approuver rapidement et de manière formelle le vaccin de Pfizer / BioNTech, afin de convaincre les hésitants de se faire vacciner. La FDA devrait disposer d'assez de données d'ici un à deux mois pour décider de l'utilisé d'une troisième dose, selon Bloomberg.

Selon les données FactSet, alors qu'environ 60% des entreprises du S&P 500 ont annoncé leurs résultats trimestriels pour la période close, le taux de croissance des bénéfices s'affiche à plus de 85% contre 52% espérés en début de trimestre. Il pourrait s'agir de la meilleure performance depuis le quatrième trimestre 2009. 88% des firmes ont dépassé les attentes de marché sur le plan des revenus et des profits, contre des moyennes à cinq ans de 65% pour les revenus et 75% pour les bénéfices. Les débats persistent ainsi concernant la théorie du 'pic de profits'.

La saison des publications trimestrielles américaines se poursuit. Ce mardi, il faudra suivre notamment Phillips 66, Activision Blizzard, Akamai, Avis Budget, Amgen, Dun & Bradstreet, Bausch Health, Nikola, Hyatt Hotels, RR Donnelley & Sons, Cummins, EchoStar, SunPower, Devon, Eaton, KKR & Co, Waters, Clorox, ConocoPhillips, Discovery, DuPont, Prudential Financial, Gartner, Herbalife, Host Hotels, Marriott et Lyft.

Mercredi, Amdocs, Amerisourcebergen, Marathon Petroleum, Western Union, CVS Health, Criteo, Fox, McKesson, Kraft Heinz, Etsy, NU Skin, MGM Resorts et MetLife seront de la partie. Jeudi, grosse journée également avec AIG, AES, Beyond Meat, Monster Beverage, Cigna, Goodrich, Kellogg, Cardinal Health, Expedia, Sempra Energy, Fisker, Virgin Galactic, GoPro, Yelp, TripAdvisor, Zynga ou Motorola Solutions. Cinemark, Fluor, Canopy Growth, Gannett et EW Scripps, sont enfin attendus vendredi à Wall Street.

Sur le front économique ce mardi à Wall Street, les commandes industrielles du mois de juin seront annoncées à 16 heures (consensus +0,8% en comparaison du mois antérieur).