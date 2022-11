Wall Street dans le vert, avant une 'stat' décisive !

Wall Street pointe timidement dans le vert pour l'heure avant bourse ce jeudi, le S&P 500 prenant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,2%...

(Boursier.com) — Wall Street pointe timidement dans le vert pour l'heure avant bourse ce jeudi, le S&P 500 prenant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,2%. Le baril de brut WTI perd 0,8% à 85,1$. L'once d'or cède 0,3% à 1.708$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence.

L'indice américain des prix à la consommation est au centre de l'attention aujourd'hui. Les marchés sont en mode 'risk-off' avant ces données après de nombreuses ventes massives cette année à la suite de lectures de l'inflation plus élevées que prévu. Bien qu'il y ait eu des signes de modération de l'inflation des biens dans un contexte d'affaiblissement de la demande, la persistance de l'inflation des services a maintenu l'IPC global à un niveau élevé. Les données nouvelles vont parvenir aux marchés alors que les responsables de la Fed soutiennent de plus en plus l'idée d'un ralentissement du rythme de resserrement monétaire, après quatre hausses de taux surdimensionnées consécutives de 75 points de base. L'outil FedWatch du CME Group donne actuellement une probabilité de 52% d'un tour de vis de 50 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, contre une probabilité de 48% d'un durcissement de 75 pb.

Le résultat des élections américaines de mi-mandat est non concluant pour l'heure. L'épidémie de Covid en Chine reste par ailleurs suivie de près, avec de nouvelles infections dépassant les 9K. Les gros titres sur l'éventuelle réouverture de l'économie chinoise se font moins nombreux, alors que les restrictions se renforcent au contraire dans plusieurs régions. Le centre de production de Guangzhou a suspendu la scolarisation en présentiel et mis davantage de districts en quarantaine. Pékin fait face à des restrictions plus strictes alors que son épidémie atteint un sommet de plus de cinq mois. Alors que Zhengzhou a assoupli les restrictions dans certains districts, d'autres parties restent soumises à des restrictions, notamment la zone entourant l'usine de Foxconn, le sous-traitant majeur d'Apple.

En Europe, le bulletin économique de la BCE a indiqué que l'inflation élevée persisterait pendant une période prolongée... Le Premier ministre britannique Sunak rencontrera le dirigeant irlandais Martin, sur fond de signes de progrès dans les pourparlers sur le Brexit. Avant la déclaration budgétaire de la semaine prochaine, un rapport de presse indique que la surtaxe sur les bénéfices des banques britanniques serait réduite à 3% pour maintenir la compétitivité de l'industrie. Les données de l'industrie montrent que l'embauche par les entreprises britanniques a ralenti. L'enquête RICS précise que les annulations d'achats de maisons au Royaume-Uni sont ressorties au rythme le plus rapide... depuis l'effondrement de Lehman Brothers...

Mais cette fin de semaine sera donc aussi et surtout marquée, à Wall Street, par la publication à 14h30 ce jeudi de l'indice des prix à la consommation d'octobre, attendu en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 8% sur un an (+0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à septembre ou +6,5% sur un an selon FactSet).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis pour la semaine close au 5 novembre seront connues à la même heure (consensus FactSet de 220.000, en légère hausse par rapport à la semaine antérieure).

Les 'fans' de la Fed en auront aussi pour leur argent ce jour, avec des interventions de Christopher Waller, Patrick Harker, Lorie Logan, Esther George et John Williams. Un casting redoutable.

Becton, Dickinson & Company, Nio Inc, Tapestry et Ralph Lauren, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels à Wall Street ce jour.