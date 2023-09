Wall Street dans le vert, avant une série de 'stats'

Wall Street, qui terminait hier en ordre dispersé suite aux chiffres très mitigés de l'inflation des prix à la consommation, s'affiche timidement dans...

(Boursier.com) — Wall Street, qui terminait hier en ordre dispersé suite aux chiffres très mitigés de l'inflation des prix à la consommation, s'affiche timidement dans le vert avant bourse ce jeudi. Le S&P 500 gagne 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. La journée sera riche en données économiques ce jour outre-Atlantique. Les opérateurs suivront également avec attention l'introduction en bourse d'Arm Holdings sur le Nasdaq. Enfin, la soirée sera marquée par les publications trimestrielles d'Adobe, de Copart ou de Lennar (après bourse).

Les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage pour la semaine close au 9 septembre, assez suivies désormais alors que les opérateurs guettent l'éventuelle faiblesse du marché du travail espérée par la Fed, seront dévoilées à 14h30 (consensus FactSet 226.000). L'indice des prix à la production du mois d'août aura aussi son importance à la même heure (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +1,2% sur un an ; +0,2% et +2,6% hors alimentation et énergie). Les ventes de détail du mois d'août seront aussi publiées à 14h30 (consensus +0,1% en comparaison du mois précédent, +0,4% hors automobile et +0,3% hors automobile et essence). Les stocks des entreprises US du mois de juillet seront communiqués à 16 heures (consensus +0,1%).

Ailleurs dans le monde, le taux de chômage australien est ressorti plus élevé que prévu ce matin, tandis que la production industrielle japonaise a décliné un peu moins qu'attendu. Les investisseurs surveilleront ce jeudi à 14h15 le verdict monétaire de la BCE, puis dans la foulée la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde. La balance penche légèrement en faveur d'un nouveau relèvement de 0,25 pt des taux de référence de l'autorité monétaire avant une probable pause tant l'activité est en train de ralentir sur le vieux continent. En revanche, le rythme d'inflation baisse encore trop lentement pour rassurer complètement la totalité des membres de la BCE.