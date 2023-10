Wall Street dans le vert, avant un rapport crucial sur l'emploi

Wall Street est attendu en progression pour l'heure avant bourse, le S&P 500 s'adjugeant 0,3%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,3%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en progression pour l'heure avant bourse, le S&P 500 s'adjugeant 0,3%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,3%. La suite des événements va dépendre du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre qui sera révélé dans une heure. Rappelons que les investisseurs avaient sanctionné mardi l'excellent rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'août aux Etats-Unis, puis salué le lendemain les mauvais chiffres de l'emploi privé du mois de septembre, avant de consolider encore hier sur des inscriptions au chômage particulièrement résistantes pour la semaine close au 30 septembre. Le rapport sur l'emploi du jour sera donc décisif. L'idéal pour les marchés serait un rapport mitigé, inférieur aux attentes et traduisant un refroidissement du marché du travail, sans pour autant être catastrophique au point de raviver les craintes de récession...

Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera donc publié à 14h30. Le consensus Bloomberg est de 160.000 créations de postes non-agricoles, 150.000 dans le privé et 3,7% de chômage. Le consensus FactSet est assez comparable, à 163.000 créations de postes non-agricoles. Le salaire horaire moyen est attendu en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an... Les chiffres du crédit à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'août seront annoncés à 21 heures (consensus +11,3 milliards de dollars selon FactSet).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI grappille 0,2% à 84,5$. L'once d'or gagne 0,1% à 1.834$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,04%, contre 4,75% sur le 10 ans et 4,91% sur le 30 ans.

Rappelons que les annonces de licenciements des entreprises américaines ont concerné 47.457 personnes "seulement" en septembre, selon la dernière étude Challenger, Gray & Christmas sur le sujet publiée hier, contre 75.151 un mois auparavant. Notons tout de même que si ces annonces de destructions d'emplois reculent fortement d'un mois sur l'autre, elles restent en vive hausse de 58% en glissement annuel.

D'après le Département américain au Travail hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 30 septembre sont ressorties au nombre de 207.000, contre un consensus de marché de 213.000 mesuré par FactSet et un niveau de 205.000 en données révisées, une semaine avant.

Selon le rapport d'ADP publié avant-hier, les créations de postes dans le privé au mois de septembre se sont établies à seulement 89.000, contre 150.000 de consensus Bloomberg et 140.000 de consensus FactSet. Un mois plus tôt, ces créations se chiffraient à 180.000. Septembre a montré le rythme de croissance le plus lent depuis janvier 2021, lorsque les employeurs privés avaient supprimé des emplois. "Les grands établissements ont été à l'origine du ralentissement, perdant 83.000 emplois et anéantissant les gains réalisés en août", a précisé ADP. "Nous constatons une baisse croissante de l'emploi ce mois-ci. De plus, nous constatons une baisse constante des salaires au cours des 12 derniers mois", a ajouté Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.

En début de semaine, le Département américain au Travail a indiqué que les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois d'août 2023 étaient ressorties au nombre de 9,61 millions, contre un consensus FactSet de 8,9 millions et un niveau de 8,92 millions un mois auparavant, en lecture révisée. La précédente lecture de juillet était de 8,83 millions.

Loretta Mester, Thomas Barkin, Mary Daly et Michael Barr de la Fed, s'exprimaient hier. Mary Daly a quelque peu réconforté les marchés et sauvé la fin de séance, laissant entendre que la Fed pourrait poursuivre sa pause dans la remontée des taux si l'inflation et le marché de l'emploi se détendent. Daly a ajouté que si les rendements obligataires long terme restaient autour des niveaux actuels, alors la Fed n'aurait pas besoin de relever encore ses taux... Notons que Christopher Waller de la Fed intervient ce jour.