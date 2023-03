Wall Street dans le vert, avant Powell

Wall Street s'affiche marginalement dans le vert avant bourse ce mardi, en attendant l'intervention de Jerome Powell ...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche marginalement dans le vert avant bourse ce mardi, en attendant l'intervention de Jerome Powell. Le S&P 500 avance de 0,2%, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,3%. Les opérateurs restent assez prudents, alors que le président de la Fed intervient ce jour à 16 heures. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,2% à 80,3$. L'once d'or rend 0,1% à 1.852$. L'indice dollar demeure stable face à un panier de devises de référence.

Deux grands événements macroéconomiques sont attendus cette semaine, avec le témoignage sur la politique monétaire du président de la Fed Jerome Powell devant le Comité bancaire du Sénat ce mardi et le comité de la Chambre demain mercredi, et le rapport sur l'emploi américain de février vendredi. Ce dernier sera probablement un moteur directionnel influent pour le marché étant donné la dépendance aux données signalée justement par la Fed de Powell. UBS attend de Powell qu'il dise au Congrès que la Fed reste justement dépendante des données et a encore du travail à faire. Les emplois non agricoles devraient augmenter de 215.000 en février aux USA, après le gain démesuré de 517.000 de janvier. Le potentiel ralentissement de février ne devrait toutefois pas remettre en cause le récit du marché du travail tendu. Le taux de chômage américain de février est attendu stable à 3,4%. Les créations d'emplois dans le privé sont anticipées à 213.000 contre 443.000 un mois avant.

Parmi les plus récents speakers de la Fed, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly (non-votante), a fait écho à d'autres responsables en signalant la nécessité d'un resserrement supplémentaire de la politique qui soit maintenu plus longtemps. L'inflation globale notée reste bien supérieure à l'objectif et la dynamique de désinflation requise est loin d'être certaine, selon Daly, qui constate les forces inflationnistes des tendances de relocalisation/démondialisation, les pénuries de main-d'oeuvre, la transition vers l'économie verte et le potentiel d'augmentation des anticipations d'inflation. Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin (non-votant), a déclaré que bien qu'il reste encore beaucoup à faire sur les taux, il serait logique d'agir plus "sciemment". Bien que l'inflation ait probablement dépassé son pic, la ramener vers la cible prendra beaucoup plus de temps et d'efforts. Barkin cite l'impact des bouleversements économiques de l'ère pandémique, les efforts des entreprises pour restaurer les marges et augmenter les bénéfices grâce à des augmentations de prix, les travailleurs exigeant des augmentations de salaire supérieures à la normale et le mouvement sous-jacent des anticipations d'inflation.

Sur le front économique ce mardi, les opérateurs suivront aussi aux USA à 16 heures les stocks de grossistes du mois de janvier (consensus -0,4% en lecture finale en comparaison du mois antérieur), ainsi que les chiffres du crédit à la consommation de janvier (consensus 28 milliards de dollars).

Ailleurs dans le monde, les commandes industrielles allemandes du mois de janvier ont surpris en hausse de 1% en comparaison du mois précédent contre -1% de consensus FactSet, ce qui amène leur recul à 10,9% en glissement annuel contre -13% de consensus. La production industrielle espagnole de janvier a aussi dépassé les attentes, en croissance de 1,2% en comparaison de l'année antérieure.

Notons aussi que la banque centrale australienne a relevé ce mardi son principal taux directeur au plus haut de plus de dix ans, mais a laissé ouverte la possibilité qu'il n'y ait plus qu'une hausse dans le cycle de resserrement, tandis que la consommation ralentit et que le risque inflationniste semble moins conséquent. La Reserve Bank of Australia (RBA) a donc rehaussé son taux directeur de 25 points de base à 3,6%, soit une dixième hausse depuis mai. Cependant, la banque ne fait plus référence à des augmentations de taux, mais à "un" nouveau resserrement potentiel.