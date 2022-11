Wall Street dans le vert, avant les ventes de détail

La cote américaine pointe dans le vert avant bourse ce mercredi, avant de nombreuses statistiques...

(Boursier.com) — La cote américaine pointe dans le vert avant bourse ce mercredi, avant de nombreuses statistiques. Le S&P 500 gagne 0,4%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,3%.

Les opérateurs suivront à 14h30 ce jour les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois d'octobre (consensus +1% en comparaison du mois antérieur, +0,5% hors automobile et +0,1% hors automobile et essence selon FactSet), ainsi que les prix à l'import et à l'export du mois d'octobre (consensus -0,3% pour les prix à l'import en comparaison du mois antérieur). La Fed dévoilera à 15h15 les chiffres de la production industrielle du mois d'octobre (consensus +0,2% par rapport à septembre, +0,2% pour la production manufacturière et 80,4% de taux d'utilisation des capacités).

Les stocks et ventes des entreprises du mois de septembre seront connus à 16 heures (consensus +0,5% pour les stocks). L'indice du marché immobilier américain de la NAHB pour le mois de novembre sera publié à la même heure (consensus 36, ce qui confirmerait la spirale baissière). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de novembre sera lui aussi publié à 16 heures. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 11 novembre, sera révélé à 16h30.

John Williams, Michael Barr et Christopher Waller de la Fed s'exprimeront dans la journée, alors que les investisseurs saluaient hier encore les chiffres inférieurs aux attentes des prix à la production, considérés comme un nouveau signal d'un apaisement de l'inflation. Les responsables de la Fed vont toutefois sans doute tenter encore de tempérer les ardeurs des opérateurs en confirmant l'intention de la banque centrale de poursuivre sa lutte contre l'inflation.

En fin de séance hier, Wall Street avait réduit son avance sur fond de craintes géopolitiques, après une explosion en Pologne. Joe Biden a précisé depuis aux membres du G7 et de l'Otan que l'explosion de mardi en Pologne aurait été provoquée par un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne, selon une source de l'agence Reuters au sein de l'Alliance atlantique. L'explosion, qui a fait deux morts, avait ravivé la crainte de voir la guerre en Ukraine s'étendre à d'autres pays. Kyiv a accusé Moscou d'être à l'origine du tir, ce que la Russie a démenti. Biden avait déclaré plus tôt qu'il était peu probable que le missile ait été tiré depuis la Russie...

Du côté des entreprises, Nvidia et Cisco publient leurs résultats financiers trimestriels après bourse ce soir à Wall Street. Les détaillants Lowe's, TJX et Target annoncent avant l'ouverture.