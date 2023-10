Wall Street : dans le vert, avant les chiffres de l'emploi

Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce mardi, le S&P 500 s'adjugeant 0,2%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce mardi, le S&P 500 s'adjugeant 0,2%. Le Dow Jones et le Nasdaq affichent des gains comparables en pré-séance. Hier soir, les indices américains avaient terminé en ordre dispersé sur fond d'inquiétudes concernant la politique monétaire durablement restrictive, et malgré le soulagement relatif au compromis budgétaire ayant permis d'éviter de justesse un 'shutdown' aux Etats-Unis.

Sur le front économique ce jour à Wall Street, le rapport JOLTS du Département américain au Travail concernant les ouvertures de postes pour le mois d'août pourrait être assez déterminant, alors qu'une faiblesse du marché du travail serait la bienvenue du point de vue de la Fed et donc des marchés. Le consensus FactSet se situe à 8,9 millions de postes, alors que celui de Bloomberg ressort à 8,75 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes se chiffraient à 8,83 millions.

Concernant la Fed, notons aussi qu'est programmée ce mardi une intervention du patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic. Demain mercredi, Kathleen O'Neill Paese, Jeffrey Schmid, Michelle Bowman et Austan Goolsbee de la Fed, prendront la parole. Les opérateurs suivront aussi demain le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain de septembre, l'indice PMI composite américain et l'ISM des services, les commandes industrielles, ou encore le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques. La fin de semaine sera marquée, vendredi, par la publication du rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour septembre 2023, le consensus FactSet étant logé à 159.000 créations de postes non-agricoles (180.000 dans le privé) et 3,7% de taux de chômage.

La remontée des rendements obligataires continue par ailleurs de peser sur le sentiment de marché. La volatilité des taux entraîne un resserrement des conditions financières alors que les consommateurs et les entreprises sont confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés. Ceci alors que la flambée des prix du pétrole fait pencher davantage les risques d'inflation globale vers la hausse. Le marché intègre désormais une probabilité d'environ 45% d'une nouvelle hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année...

Ailleurs dans le monde, le discours sur la stabilisation économique de la Chine gagne en popularité après les indices PMI de septembre. Les données privées ont également indiqué une légère reprise des ventes et des prix des logements le mois dernier. Selon les médias officiels, l'activité touristique de la Golden Week a pris un bon départ...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, McCormick et Cal-Maine Foods publient leurs derniers résultats financiers trimestriels.