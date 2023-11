Wall Street : dans le rouge en attendant la Fed

La cote américaine consolide avant bourse ce mercredi, en attendant le verdict monétaire de la Fed...

(Boursier.com) — La cote américaine consolide avant bourse ce mercredi, en attendant le verdict monétaire de la Fed. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent de l'ordre de 0,4% en pré-séance. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,1% à 81,9$. L'once d'or perd 0,2% à 1.990$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,07%, contre 4,91% sur le 10 ans et 5,07% sur le 30 ans.

Sur le front économique ce mercredi, les opérateurs surveilleront le rapport d'ADP sur l'emploi privé (13h15), l'indice PMI manufacturier final (14h45) et l'ISM manufacturier (15h), les dépenses de construction (15h également), le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes (15h toujours), le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains (15h30), et bien entendu le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell (respectivement 19h et 19h30).

L'outil FedWatch donne une probabilité de statu quo monétaire de près de 100% ce soir. La probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, jusqu'à la fin de l'année, se situe à 72,6%. Les marchés surveilleront ce soir le discours de la Fed et de Jerome Powell, afin d'évaluer les décisions futurs. Wall Street espère que la Fed en ait fini avec son cycle très rapide de remontée des taux, mais la banque centrale américaine pourrait confirmer sa volonté de terminer le travail, en maintenant durablement des taux élevés pour mieux maîtriser l'inflation.

Jeudi, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les chiffres de la productivité non-agricole trimestrielle et les commandes industrielles. Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street. AMD a publié hier soir des comptes solides mais des perspectives jugées un peu courtes. Qualcomm, Mondelez, CVS Health, Airbnb, Humana, McKesson, PayPal, Thomson Reuters, Estée Lauder, MetLife, AIG, Williams Companies, Kraft Heinz, Seagen, Electronic Arts, DuPont, Yum! Brands, DoorDash, Allstate, Prudential et Cognizant, sont de la partie ce mercredi.

Apple dévoilera ses résultats financiers trimestriels après la clôture demain. Eli Lilly, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Stryker, Booking Holdings, Cigna, Regeneron, Southern Company, Zoetis, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Shopify, Ferrari, Marriott, Pioneer Natural Resources, Monster Beverage, Motorola Solutions, Johnson Controls, Moderna, Rockwell Automation, Barrock Gold, Block ou Parker-Hannifin, publieront également jeudi. Enbridge, Sempra, Dominion Energy, Gartner ou Cardinal Health, annonceront vendredi.