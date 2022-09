Wall Street dans le calme, avant les chiffres de l'inflation

Il n'y aura pas de statistique marquante ce lundi outre-Atlantique...

(Boursier.com) — Il n'y aura pas de statistique marquante ce lundi outre-Atlantique. En revanche, les opérateurs seront particulièrement attentifs, demain mardi, aux derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août 2022. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août sera ainsi révélé à 14h30 demain. Il devrait marquer un nouveau ralentissement de l'inflation, à 8,1% en glissement annuel, contre 8,5% en juillet. L'indice des prix à la consommation reculerait ainsi de 0,1% par rapport au mois antérieur, d'après le consensus FactSet. Hors alimentaire et énergie, toutefois, le "CPI" américain progresserait de 0,4% par rapport au mois antérieur et de 6,1% sur un an - contre 5,9% en juillet.